Créer ChatGPT, ça paie : découvrez le manoir du CEO d’OpenAI Sam Altman

Sam Altman, le PDG influent d'OpenAI, a investi dans un manoir à San Francisco pour 27 millions de dollars. Situé sur la célèbre Lombard Street, ce manoir révèle une histoire complexe de défauts cachés et de réparations coûteuses, révélée par un procès en cours.

En 2020, Sam Altman a jeté son dévolu sur un manoir de 9 500 pieds carrés situé sur l'emblématique Lombard Street à San Francisco. Notons que cette rue est réputée pour ses vues époustouflantes sur la ville et la baie. Cette demeure promettait le summum du luxe avec des caractéristiques telles qu'une piscine à débordement suspendue. Elle possédait également une entrée secrète surnommée la « Batcave », menant à un garage high-tech.

De plus, un système sophistiqué recueillait l'eau de pluie pour l'irrigation et les toilettes, affirmant son engagement envers l'écologie. Grâce à ces aménagements, on pourrait croire à un château moderne, mais la réalité était loin d'être aussi brillante.

Rêve ou cauchemar ? Les surprises du manoir de Sam Altman

Sam Altman a rapidement découvert que sa nouvelle acquisition était truffée de défauts omniprésents. Il s'est avéré que le manoir était un « citron », une jolie façade cachant un désastre imminent.

La piscine à débordement, pièce maîtresse de la demeure, avait des fuites qui menaçaient l'intégrité du bâtiment. Et le pire, ces fuites provoquaient des ruptures de plafonds et favorisaient l'apparition de moisissures peu invitantes à une fête.

En effet, la cause des déboires de cette demeure pourrait être tirée d'une comédie noire. Le promoteur immobilier, Troon Pacific, avait employé des méthodes plutôt douteuses.

Premièrement, l'équipe juridique d'Altman a révélé que pour vendre la maison le plus rapidement possible, Troon Pacific n'avait pas hésité à embellir la réalité. En plus, ils ont employé des entrepreneurs moins qualifiés.

Ces derniers, ne recevant pas leur paiement à temps, ont riposté. En conséquence, ils ont obstrué les tuyaux avec tout ce qui leur tombait sous la main, y compris des sacs à débris.

Ces actes de vengeance créative ont mené à des fuites d'eau et des infiltrations dans les puits de lumière. Ils ont rendu la demeure moins une oasis de luxe qu'un projet de rénovation coûteux.

Qui paie pour les réparations d'un manoir en litige ?

La piscine qui fuit pourrait nécessiter des réparations s'élevant à plus de 4 millions de dollars, un montant qui ferait même sourciller un milliardaire. Face à ces surprises peu agréables, Sam Altman a engagé des poursuites contre Troon Pacific et son PDG Greg Malin. Il cherche à obtenir réparation des dommages manifestes et de ceux encore cachés sous les dorures.

Les affaires judiciaires ne sont pas une nouveauté pour Troon Pacific. En mai, l'entreprise a été condamnée à rembourser 50 millions de dollars pour un projet de rénovation jamais achevé. Cela démontre que le passé peut, en effet, se répercuter sur le présent.

Alors que le procès continue, Altman doit composer avec les désagréments dans sa résidence. Il pourrait même utiliser l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, pour trouver des solutions temporaires ou envisager un déménagement. La situation actuelle sert de leçon sur l'importance de vérifications approfondies avant de grands achats immobiliers.

