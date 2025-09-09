GEO : comment faire connaitre votre marque à ChatGPT et l’IA ?

Le GEO aide les entreprises à ajuster leur présence numérique pour que les IA comme ChatGPT reconnaissent, citent et valorisent leur marque. Pour y parvenir, il faut privilégier des contenus clairs et structurés, renforcer la crédibilité et élargir la visibilité.

Autrefois, le SEO servait surtout à attirer le trafic via Google. Aujourd’hui, les utilisateurs interagissent directement avec les IA pour obtenir des réponses instantanées. Si votre marque n’apparaît pas dans ces résultats, elle disparaît peu à peu du radar. C’est exactement là que le GEO prend tout son sens.

Évaluez votre visibilité actuelle auprès des IA

Pour commencer, testez votre marque directement via les IA pour mesurer votre GEO. Posez des questions ciblées contenant les mots clés de votre contenu à ChatGPT. Si votre marque reste absente ou si votre site web ne figure pas parmi les sources consultées par l’IA, il est temps d’agir.

Sachez que les IA privilégient les sources fiables, claires et structurées. Les algorithmes scrutent le web à la recherche d’entités cohérentes, où le nom de votre marque, ses services et sa localisation apparaissent uniformément. Une incohérence, comme des adresses différentes selon les plateformes, peut vous exclure des résultats.

Commencez ainsi par harmoniser vos profils. Mettez à jour votre compte Google My Business, LinkedIn, Facebook et les annuaires spécialisés.

Utilisez des données structurées pour baliser votre site avec des informations précises sur votre marque, facilitant ainsi l’extraction par les crawlers des IA.

La pyramide inversée

Les IA privilégient les formats « réponse d’abord », où l’information essentielle apparaît dès les premières lignes. Une bonne stratégie GEO adopte souvent la pyramide inversée, héritée du journalisme.

Placez les faits clés en tête, suivis des détails et exemples. Pour une page produit, commencez par un résumé concis des avantages, puis développez avec des tableaux comparatifs ou des listes à puces.

Intégrez aussi des FAQ issues des questions réelles de vos clients, extraites d’emails ou de votre historique de recherche interne. Évitez le jargon et privilégiez un ton conversationnel, autoritaire et naturel, comme si vous conseilliez un interlocuteur.

Employez des phrases affirmatives, telles que « Voici la méthode éprouvée pour booster votre visibilité ». Elles inspirent confiance et sont plus facilement reprises par les IA pour valoriser votre marque.

Étendre la présence en ligne

Au-delà de votre marque, développez une présence étendue. Les IA croisent de multiples sources : sites d’actualité, forums comme Reddit, avis sur Trustpilot ou mentions sur LinkedIn.

Cherchez des backlinks de qualité via les relations publiques numériques. Publiez des articles invités sur des blogs influents, participez à des podcasts ou obtenez des couvertures médiatiques positives. Chaque mention renforce l’autorité perçue de votre marque auprès de l’IA.

Appliquez les principes E-E-A-T – Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness – formalisés par Google et essentiels pour les IA. Valorisez votre expertise avec des études de cas chiffrées, des témoignages authentiques et des auteurs identifiables.

Signez vos contenus avec des biographies d’experts incluant leurs qualifications. Mettez à jour vos contenus régulièrement pour signaler leur fraîcheur, car les IA privilégient les informations actuelles et fiables.

Optimisez techniquement pour les moteurs sous-jacents

Plusieurs IA s’appuient sur Bing pour vérifier des faits. Soumettez votre sitemap via Bing Webmaster Tools et activez IndexNow pour accélérer l’indexation.

Sur Google, consolidez un SEO comme fondation : pages rapides, mobiles et sécurisées. Multipliez les formats de contenu : vidéos explicatives, infographies ou podcasts interconnectés.

En outre, n’oubliez pas de mesurer le progrès de votre marque avec des indicateurs adaptés au GEO. Surveillez le trafic direct via Google Analytics, signe de notoriété spontanée après citation par une IA.

Suivez les requêtes de marque sur Google Search Console et les mentions web. Et, souvenez-vous que le GEO reste itératif, les modèles évoluent vite, avec de nouveaux lancements bi-hebdomadaires.

