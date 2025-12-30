La mort de ChatGPT ? OpenAI veut vous servir du contenu sponsorisé

L’interface change. OpenAI étudie l’intégration de publicités dans ChatGPT. Le modèle économique pivote. Et la neutralité des réponses est peut-être menacée.

Imaginez : un écran vide, propre, silencieux. Pas de pubs, pas de distractions — juste vous et l’IA. Jusqu’à présent, cet espace ressemblait à un atelier : on teste, on écrit, on résout, on crée. Mais ce calme pourrait bientôt devenir un souvenir. OpenAI cherche de nouveaux relais de croissance, et quand on dispose d’une armée d’utilisateurs gratuits, la publicité devient forcément tentante. Selon The Information, l’entreprise ne voudrait pas simplement coller des annonces comme partout ailleurs : elle travaillerait à une pub d’un genre nouveau, nourrie par vos échanges, et guidée par ce que vos conversations révèlent de vous..

La nouveauté réside dans l’exploitation des données. Le concept ? Vous discutez avec le chatbot de vos projets ou de vos achats. OpenAI utilise cet historique pour comprendre vos intentions profondes. Contrairement à une recherche par mots-clés, l’IA possède le contexte global. Elle peut donc afficher une publicité parfaitement ciblée.

Selon les sources internes, plusieurs formats sont à l’étude. On évoque une barre latérale pour des liens connexes, mais aussi une intégration plus intrusive. Le contenu sponsorisé pourrait bénéficier d’un traitement préférentiel directement dans les réponses du LLM.

C’est une stratégie différente des réseaux sociaux. Ici, la publicité s’insère dans un conseil ou une aide à la décision. OpenAI assure vouloir « offrir toujours plus d’intelligence » tout en respectant la confiance des utilisateurs. Pourtant, le défi est technique et financier.

Sam Altman a récemment déclenché une alerte rouge face aux performances de Google Gemini. Si la priorité reste d’améliorer la fiabilité du modèle, le chantier publicitaire avance en parallèle. Il faut dire que les pertes d’exploitation prévues, atteignant potentiellement 74 milliards de dollars d’ici 2028, poussent à trouver des revenus au-delà des abonnements.

La fin de la réponse organique ?

Le modèle économique de Google, avec ses 237 milliards de revenus publicitaires, fait évidemment envie. Mais l’application de cette recette à l’IA générative pose problème. Si ChatGPT privilégie le contenu sponsorisé, la promesse de l’outil change.

Une comparaison de produits sera-t-elle honnête ou influencée par le plus offrant ? Les investisseurs continuent d’injecter des fonds, mais la rentabilité à long terme questionne. Pour l’utilisateur, le risque est clair.

ChatGPT has started showing ads to Pro users who pay $200 a month. pic.twitter.com/E7nIkLmkX2 — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) December 5, 2025

Vos conversations cessent d’être privées pour devenir des segments marketing. Elles deviennent le carburant d’un système de vente. Cette approche modifie la relation au chatbot. Elle pose aussi de lourdes questions de confidentialité.

Évidemment, OpenAI avance avec prudence. Aucune date officielle n’est fixée pour un déploiement massif. Mais la direction est prise. On se demandait si l’IA allait remplacer les moteurs de recherche. Et que se passe-t-il si l’IA devient elle-même une régie publicitaire opaque ? Si la meilleure réponse n’est plus la plus juste, mais la plus rentable ?

Avec une connaissance intime de ses utilisateurs, bien supérieure à celle d’un moteur classique, ChatGPT pourrait devenir le vendeur ultime. Et ça, pour l’accès à une information neutre, c’est tout sauf une bonne nouvelle.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.