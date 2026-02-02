Monta AI : outil clé pour la gestion VE

Les opérateurs de recharge pour véhicules électriques disposent désormais d’un allié inattendu dans leur quête d’efficacité : Monta AI.

Les infrastructures de recharge doivent faire face à une montée en complexité. Pour accompagner cette évolution, Monta déploie une solution basée sur l’IA proactive. Monta AI identifie les problèmes, les explique et propose des réponses concrètes. L’outil s’impose comme un levier opérationnel majeur pour les opérateurs.

L’automatisation pour combler un fossé opérationnel

Alors que les réseaux de recharge pour véhicules électriques s’étendent rapidement à travers l’Europe, une fracture se creuse entre la complexité croissante de ces systèmes et les capacités limitées des équipes à les administrer efficacement. C’est ainsi que Monta introduit Monta AI, une solution intégrée à sa plateforme qui vise à rationaliser la supervision et la maintenance des infrastructures.

Basée sur l’intelligence artificielle, cette nouvelle fonctionnalité scanne en permanence les données d’usage et les performances. Pour cela, elle scanne immédiatement les anomalies et les axes d’amélioration. Le système va même plus loin ! Il peut proposer des correctifs techniques, comme des mises à jour de firmware, et détecter des comportements inhabituels qui peuvent trahir une fraude.

Une IA au service de toutes les équipes

Monta AI se démarque par sa capacité à rendre lisibles des informations complexes pour tous les profils de collaborateurs, pas seulement les techniciens. Grâce à son interface intuitive, il suffit de poser une question sur les tarifs, la disponibilité des bornes ou les usages pour obtenir une réponse exploitable.

Ce passage à un système proactif se révèle déjà payant. Chez un client, la résolution automatique d’un problème de firmware a permis d’augmenter le taux de réussite de charge d’une borne DC de 31 à 98 % en moins de 30 secondes. Autre point fort : Monta AI traite de manière autonome près de 80 % des demandes des usagers, sans intervention humaine.

Une architecture robuste et évolutive

Monta ne part pas de zéro. La nouvelle solution s’appuie sur des briques d’IA déjà testées au sein de sa plateforme mondiale, qui gère chaque mois plus de 3 millions de sessions de charge sur 260 000 bornes. Avec ces capacités sous une même interface, la société danoise veut rendre accessible une supervision intelligente et continue du réseau.

Casper Rasmussen, CEO de Monta, insiste : « L’objectif n’est pas d’ajouter une couche technologique, mais d’aider les opérateurs à accomplir l’impossible. » Emile Josselin, pour sa part, souligne le gain de temps immense : « Ce qui prenait des heures d’analyse manuelle se résume désormais à une question posée dans l’interface. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

