Securitas Technology : sécurité renforcée dans les data centers

Stephannie R. 29 décembre 2025 2 minutes de lecture Revue de presse

Face à l’essor des data centers, la sécurité physique devient un enjeu central. Securitas Technology enregistre une forte hausse des demandes sur ce segment stratégique.

Avec la croissance continue du cloud et des infrastructures numériques, les data centers se multiplient en France. Cette évolution s’accompagne de risques accrus, notamment physiques. Securitas Technology, spécialiste de la sûreté électronique, observe une hausse marquée des sollicitations. L’entreprise adapte ses solutions pour répondre à ces nouveaux défis.

YouTube video

L’essor des data centers, miroir de la digitalisation

Depuis 2016, la puissance installée des data centers a progressé de 16 % par an. Une dynamique soutenue par la généralisation du cloud, la dématérialisation des services et la transformation numérique des entreprises. D’ici 2033, ce parc devrait tripler, selon le Baromètre EY. Face à cet essor, les enjeux de sécurité physique deviennent cruciaux.

« Les data centers hébergent des réseaux sensibles. Les intrusions ou vols peuvent avoir autant d’impact qu’une cyberattaque », alerte Pierre Barret, Directeur Commercial Europe chez Securitas Technology. Cette réalité pousse les entreprises à s’équiper, notamment via des solutions de sécurité électronique. En France, l’entreprise enregistre une hausse de 30 % de la demande sur ce segment.

Securitas Technology

Securitas Technology, en première ligne

Face à cette tension sécuritaire, Securitas Technology déploie des systèmes sur mesure, adaptés aux particularités des data centers. Leur démarche repose sur un maillage précis des zones à risques, chacune classée selon un code couleur en fonction de son niveau de sensibilité. Cette segmentation permet une sécurisation adaptée : surveillance des flux, contrôle d’accès, détection d’intrusion.

Les dispositifs mis en place ne se limitent pas à de la technologie passive. Contrôles biométriques, lecteurs à badge ou par code : chaque outil est conçu pour suivre en temps réel les allées et venues du personnel. Ils peuvent également s’adapter rapidement aux nouvelles contraintes.

Securitas Technology

L’expertise, un critère clé pour sécuriser un site sensible

Sécuriser un data center ne s’improvise pas. Securitas insiste sur trois piliers essentiels pour un accompagnement efficace. Il s’agit d’une solide expérience du secteur, d’une vision internationale pour garantir des standards homogènes, et d’une présence locale afin d’assurer une réactivité opérationnelle sans faille.

« L’expert doit comprendre les contraintes spécifiques des sites. Cela va de la confidentialité des données au besoin d’intervention rapide en cas d’alerte », souligne l’entreprise. C’est grâce à la combinaison de technologie, d’expertise et de proximité que les acteurs du secteur peuvent relever les défis sécuritaires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Communiqué de presse

