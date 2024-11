Big data et transformation numérique dans les entreprises : à quoi s’attendre en 2025

Aujourd’hui, aucune entreprise ne peut survivre sur une base purement analogique. Même ceux qui ne se focalisent pas sur l’internet doivent être présents dans les médias numériques et suivre l’évolution de ces espaces.

Le changement a toujours fait partie de tous les types de marchés et d’industries, sans exception, ce qui signifie que rester à jour est le devoir d’un bon entrepreneur. Ce qui n’est pas nouveau, c’est le rythme auquel ces changements se produisent : ce qui prenait autrefois des années se produit aujourd’hui en quelques instants.

Ici, nous parlons de tendances et d’innovations technologiques qui affectent tous les espaces commerciaux au niveau international. Même les entreprises qui ne sont pas impliquées dans l’industrie « technologique » feraient bien de comprendre comment l’avancée frénétique des méthodes de production affecte les profits à court terme.

Aujourd’hui, nous allons explorer le concept de « Big Data » dans toutes ses multiplicités, en citant 5 exemples de ce qui nous attend en 2025. L’idée est de guider les entrepreneurs et les dirigeants d’organisations de toutes tailles dans un monde qui ne s’arrête jamais. Au final, vous aurez une meilleure compréhension de ce qui se profile à l’horizon.

1. L’utilisation des outils PDF

Le PDF est une extension de fichier qui remonte aux années 1990, mais qui est encore extrêmement répandue dans de nombreux espaces. Les raisons sont variées, allant de la souplesse d’utilisation à la compatibilité avec une grande variété d’appareils. Il est donc idéal de savoir comment convertir PDF en Word à l’aide d’outils.

Le format PDF (et les éditeurs PDF) peut être utilisé par les entreprises pour optimiser les processus, en adaptant les rapports et autres documents générés à partir de grands volumes de données. Face à ce scénario, les éditeurs PDF étendront leurs utilisations à des domaines qui vont au-delà de la « technologie ».

2. Prévalence de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est le sujet du moment au sein des espaces qui travaillent avec les innovations technologiques, et ce pour une bonne raison : le travail réalisé par ces outils est varié, certains d’entre eux étant même présents dans les éditeurs de PDF, comme nous l’avons expliqué au point précédent.

Les entreprises peuvent utiliser l’IA pour automatiser les tâches qui ne requièrent pas de raisonnement critique, ce qui permet aux professionnels de consacrer plus de temps à ce qui est vraiment important. La tendance actuelle est déjà de confier les tâches bureaucratiques à l’intelligence artificielle, et cette tendance s’intensifiera en 2025.

3. Une attention encore plus grande portée aux influenceurs numériques

Si, dans le passé, les célébrités qui apparaissaient à la télévision étaient les seules capables d’influencer le public qui suivait leurs médias, aujourd’hui le scénario est très différent. Bien que les médias traditionnels conservent leur attrait (et que de nombreux influenceurs en fassent partie), les réseaux sociaux les surpassent.

C’est aux entreprises de contacter les influenceurs numériques et d’établir des partenariats afin de rapprocher leurs produits ou services de ceux qu’elles souhaitent atteindre. Avec la tendance à se concentrer sur des « niches » (comme nous le découvrirons plus tard), les influenceurs de moindre envergure gagnent en importance.

4. Réseaux sociaux destinés à des publics de niche

Avec le blocage de certains réseaux sociaux dans le monde, comme ceux du groupe Meta en Chine et récemment X au Brésil, les réseaux sociaux se fragmentent de plus en plus. En conséquence, des groupes spécifiques deviennent plus ou moins présents dans chacun de ces espaces.

Il est impératif pour les entreprises de savoir où se trouve leur public cible. Si la marque s’adresse à des personnes âgées, par exemple, Facebook peut être le meilleur endroit. Cependant, si le produit ou le service est destiné aux jeunes, il est préférable de le promouvoir sur TikTok.

5. Un contenu de plus en plus personnalisé

Suivant la tendance du point précédent, nous devrions également envisager de nous adresser individuellement aux publics, plutôt qu’à leurs groupes d’appartenance. Une même « niche » peut être composée de deux profils de clients complètement différents, ce que les entreprises du secteur numérique doivent comprendre.

La compréhension de ce type de problème est essentielle pour l’avenir des entreprises sur l’internet, non seulement pour atteindre correctement les clients, mais aussi pour économiser de l’argent. Une campagne de marketing qui ne donne pas de bons résultats est une perte énorme, ce qui indique la nécessité d’une recherche approfondie.

Et ce ne sont là que quelques-uns des conseils les plus courants en matière de transformation numérique et ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2025. Pour finir, il est important de souligner que le changement ne respecte pas les « années fiscales », ce qui signifie que quelque chose de nouveau et de formidable peut émerger au milieu du cycle suivant.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.