Révolution ou évolution ? L’IA transforme-t-elle réellement la fonction RH ?

Entre fantasme d’un « grand remplacement » technologique et réalité opérationnelle, l’IA s’immisce dans les services RH en redessinant les contours du métier. S’agit-il d’une simple mise à jour technique ou d’une véritable révolution structurelle ?

Depuis l’avènement des IA génératives grand public, les entreprises sont engagées dans une course à la modernisation. Effectivement, la fonction RH, souvent perçue comme plus traditionnelle, n’échappe pas à cette vague de fond. Mais au-delà des effets d’annonce, quelle est la réalité du terrain en 2025 ? Les DRH ont-ils troqué leur intuition pour des algorithmes ? Les chiffres récents montrent une adoption qui s’accélère, mais qui reste teintée d’une prudence pragmatique.

L’IA, une révolution dans les processus RH ?

Si l’on en croit les derniers baromètres du secteur, le virage a été pris de manière brutale. Selon l’enquête menée par Kelio, éditeur de logiciels SIRH, en partenariat avec OpinionWay, l’année 2025 marque un véritable décollage des usages. Les résultats sont sans appel : 28 % des professionnels RH déclarent utiliser l’IA dans leur quotidien en 2025, contre seulement 9 % en 2024. En l’espace d’un an, ce taux dans ce domaine a triplé parce que les logiciels rh prennent de plus en plus de place grâce à leur efficacité. Ce bond spectaculaire témoigne alors d’une démocratisation rapide des outils en passant du stade de la curiosité technologique à celui d’assistant opérationnel.

Cependant, cette adoption croissante ne signifie pas que le consensus est total. La perception de l’impact de l’IA divise encore la profession. Toujours selon l’enquête Kelio, près de la moitié des répondants (47 %) estiment aujourd’hui que l’IA préfigure une « révolution » qui transformera radicalement la fonction RH dans les années à venir. Nous ne sommes qu’au début d’un changement de paradigme comparable à l’arrivée de l’informatique dans les années 90 selon ces professionnels.

À l’opposé du spectre, 12 % des RH y voient encore un simple « gadget » qui est comparable à l’engouement éphémère pour le métavers quelques années plus tôt. La méfiance envers la fiabilité des résultats persiste encore parce que 54 % des professionnels restent craintifs vis-à-vis de la qualité du travail fourni par l’IA. On note même une radicalisation des avis négatifs avec 27 % des sondés déclarant ne « pas du tout » faire confiance à l’IA. Ce paradoxe illustre parfaitement la phase de transition actuelle.

Les avantages de l’IA dans la gestion RH : productivité et réduction des erreurs

Dans un métier souvent noyé sous les tâches administratives chronophages, l’IA apparaît comme une bouffée d’oxygène.

L’automatisation des tâches répétitives est la porte d’entrée principale de l’IA dans les services du personnel. Qui plus est, l’intelligence artificielle gère avec facilité et précision les tâches comme la saisie de données, la gestion des congés, ou encore le tri initial des documents administratifs. Outre cela, l’IA réduit drastiquement le risque d’erreur humaine qui est un atout indispensable lorsqu’il s’agit de paie ou de conformité légale. Les logiciels RH dopés à l’IA peuvent ainsi détecter des incohérences dans les variables de paie. Ces outils alertent également sur des anomalies de pointage avant même qu’un gestionnaire n’intervienne.

Mais l’impact de l’IA dépasse la simple administration. À ce titre, elle s’impose désormais comme un levier stratégique dans la gestion des talents et le recrutement. Dans le domaine du recrutement, les systèmes de suivi des candidats (ATS) intègrent des algorithmes capables d’analyser des milliers de CV en quelques secondes. L’objectif n’est pas seulement de gagner du temps, mais d’améliorer le « matching » entre les compétences d’un candidat et les besoins d’un poste. De plus, l’IA peut identifier des profils qui seraient passés inaperçus lors d’une lecture humaine fatiguée.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) bénéficie également de cette puissance de calcul. En analysant les données de formation, les évaluations annuelles et les évolutions du marché, l’IA peut aider les DRH à construire des parcours de carrière personnalisés. Enfin, pour les utilisateurs convaincus (82 % de ceux qui l’utilisent déjà selon Kelio), l’IA est devenue une nécessité.

Les défis de l’IA dans les RH : confiance et sécurité des données

Avec 46 % des professionnels RH méfiants face à la qualité de l’IA, les éditeurs doivent prouver que leurs algorithmes sont fiables et impartiaux. L’IA reste une « boîte noire » pour beaucoup, et confier des décisions humaines à une machine opaque est source d’inquiétude. Cependant, le défi majeur identifié est la sécurité des données. La confidentialité et la protection des données personnelles constituent la préoccupation numéro un pour 41 % des responsables RH. L’utilisation d’IA, en particulier les systèmes ouverts ou mal sécurisés, fait craindre des fuites d’informations ou des non-conformités avec le RGPD. La question de la souveraineté des données devient donc un critère de choix décisif pour les logiciels RH. D’autres freins comme la résistance au changement des collaborateurs, par exemple, a chuté de 15 points dans les préoccupations, tout comme la crainte des coûts d’investissement (-13 points).

À retenir

Si l’on regarde la courbe d’adoption, l’évolution est indéniable et rapide. Pourtant, il s’agit bien d’une révolution silencieuse qui s’opère si l’on observe l’impact profond sur les pratiques. L’IA ne remplace pas le RH, mais elle le force à se réinventer. La fonction RH de demain ne sera probablement pas pilotée par l’IA. Le défi pour les années à venir ne sera pas technologique, mais humain. Il s’agira de garder la maîtrise de l’outil pour s’assurer que l’intelligence artificielle reste au service de l’humain, et non l’inverse.

