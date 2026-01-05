COPA-DATA France : industrialiser la donnée pour une production plus agile avec la plateforme SCADA zenon®

Dans un paysage industriel profondément transformé par l’automatisation, les nouvelles réglementations et l’explosion des volumes de données, la supervision n’est plus une simple option : c’est un pilier de performance. C’est dans ce contexte que COPA-DATA France (https://go.copadata.com/fr/digitalisation-industrie) accompagne les industriels. Avec zenon®, sa plateforme logicielle HMI/SCADA (https://www.copadata.com/fr/industries/industrie-pharmaceutique/pharmaceutical-solutions/hmi-production-pharmaceutique/) l’entreprise propose une approche pragmatique : faire plus simple, plus agile, plus sécurisé, tout en accélérant la digitalisation de la production.

Une équipe experte au service d’une digitalisation fluide

COPA-DATA France se distingue par une équipe d’experts proche du terrain. Leur mission : faciliter l’acquisition, la gestion, l’analyse et la supervision des données de production. Dans les industries pharmaceutiques ou énergétiques, la même promesse s’applique :

– sécuriser la donnée

– simplifier la supervision

– accélérer la prise de décision

– garantir l’intégrité et la traçabilité

Grâce à une approche centrée sur l’utilisateur, zenon® se déploie rapidement et offre une maîtrise accrue de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte à la visualisation des données.

zenon® : une plateforme SCADA agile, interopérable et tournée vers l’avenir

Pensée pour connecter l’ensemble des systèmes industriels, zenon® repose sur cinq piliers technologiques clés :

Acquisition et gestion des données

Visualisation temps réel (IHM)

Supervision multisites

Rapports, analyses et audit trail avancés

Ingénierie d’application et maintenance simplifiée

Sa force ? Une interopérabilité native avec plus de 300 protocoles industriels, une intégration fluide et une compatibilité totale avec les environnements IT/OT existants.

L’intégration du standard MTP (Module Type Package) fait de zenon® un véritable moteur de production modulaire. Ajouter une nouvelle machine ou rétrofiter une ligne devient plus simple, rapide et économique : un atout majeur pour les industries à forte exigence comme la production et la distribution d’énergie ou le secteur pharmacutique..

Pharma : supervision, conformité et traçabilité en continu

L’industrie pharmaceutique est l’un des marchés les plus exigeants en matière de données. Normes GMP, annexes 11, FDA 21 CFR Part 11, audit trail, signature électronique… tout exige une supervision rigoureuse et une intégrité sans faille. zenon® répond précisément à ces enjeux avec trois piliers essentiels :

1. HMI (Human Machine Interface)

Véritable cockpit de production, l’HMI zenon® offre aux opérateurs une vision claire et intuitive des lignes, des alertes immédiates en cas de déviation GMP, une eSignature intégrée, un audit trail complet, des rapports de production fiables pour accélérer la libération des lots.

2. AIL (Automation Integration Layer)

la plateforme logicielle zenon crée la passerelle entre les équipements et les systèmes d’information : centralisation des enregistrements GMP, génération automatique de rapports d’exception, notifications en temps réel, renforcement de la cybersécurité, simplification de la validation GAMP5. L’AIL devient ainsi la colonne vertébrale data des productions pharmaceutiques.

3. LES (Line Execution System)

Chef d’orchestre de la ligne de production, le LES relie des machines parfois hétérogènes pour piloter les recettes, synchroniser le conditionnement, centraliser les logs de lots, améliorer la continuité des opérations. L’ensemble garantit une production modularisée, conforme et audit-ready.

Des bénéfices concrets pour les industriels

Au-delà de la technologie, zenon® s’illustre par des retours terrain mesurables :

Gain de temps grâce à une configuration rapide et non intrusive

Sécurité renforcée (signature électronique, cryptage des données, audit trail, conformité IEC 62443)

Innovation continue via la virtualisation et l’intégration MTP

Compatibilité machine universelle

Réduction du Time To Market, particulièrement en pharma

Productivité accrue sur les lignes existantes

Intégrité des données garantie dans tous les services industriels

Comme le résume un responsable d’ingénierie chez Merck Electronics : « Le standard MTP intégré dans zenon® accélère la R&D et réduit significativement le Time To Market. »

Accompagnement, formation et montée en compétence

COPA-DATA France accompagne, forme et suit ses clients tout au long de leurs projets. L’entreprise met à disposition la plateforme zenon® Academy qui propose des formations en ligne gratuites, des certifications, des modules sectoriels (pharma, énergie), et des ressources dédiées aux normes. En France, un support technique réactif et expert guide les utilisateurs dans la prise en main du logiciel et le développement de leurs projets. Cette proximité opérationnelle est l’un des marqueurs forts de COPA-DATA France : écoute, réactivité et mise en œuvre rapide.

Vers une industrie plus agile, plus sûre et plus durable

zenon® s’impose comme une plateforme incontournable pour les industriels souhaitant maîtriser les données de leur production, sécuriser leurs informations, respecter les normes et gagner en agilité. Pharma, énergie, manufacturing : partout, la supervision intelligente et l’intégration IT/OT deviennent un moteur de compétitivité. Avec zenon®, COPA-DATA France répond à un objectif simple : rendre la digitalisation simple, sûre et efficace.

