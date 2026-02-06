La PS5 Slim à prix déjanté : jusqu’à –120 € de réduction immédiate chez AliExpress

La console star de Sony voit son prix s’effondrer pour le Choice Day. La PS5 Slim Standard s’affiche à 429 € (au lieu de 549 €) et la Digitale à seulement 368 €, des tarifs jamais vus chez la concurrence.

Alors que les prix du hardware gaming ont tendance à stagner, voire à grimper avec l’inflation, dénicher une console de salon premium sous la barre des 400 € relève du miracle. Pourtant, à l’occasion d’une vente flash exceptionnelle, la PlayStation 5 brise les codes et devient enfin accessible au plus grand nombre. Une aubaine pour ceux qui attendaient le bon moment pour plonger dans la nouvelle génération.

Un concentré de puissance pour une immersion totale

Que vous soyez un mordu de compétitions en ligne sur FC 25, un explorateur de mondes ouverts ou un cinéphile, la PS5 Slim est le centre de divertissement ultime. Grâce à son SSD ultra-rapide, les temps de chargement disparaissent pour laisser place à l’action immédiate. C’est simple : la console s’efface pour ne laisser que le plaisir de jeu.

Sous le capot, la bête en a dans le ventre. Sa puce AMD Ryzen permet d’afficher des graphismes en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Ce qui offre une fluidité qui crève l’écran.

Côté design, cette version « Slim » porte bien son nom : elle perd 30 % de volume par rapport au modèle original, se glissant avec élégance dans n’importe quel meuble TV sans le coloniser.

Mention spéciale à la manette DualSense dont les retours haptiques vous font ressentir chaque goutte de pluie ou chaque vibration de moteur directement dans la paume de vos mains.

Une réduction impressionnante : la PS5 tombe à 368 €

Le calcul est vite fait, et il fait mal à la concurrence. En utilisant les codes promos dédiés, l’économie est massive. Ce qui vous permet de profiter d’une réduction immédiate sur la gamme Sony.

La PS5 Slim avec lecteur tombe à 429 € (contre 549 € habituellement) grâce au code FRCD55. Ce qui vous fait une remise de 120 €. Si vous préférez le modèle Digital, son prix chute à 368 € au lieu de 449 € avec le code FRCD40, vous offrant une économie de 81 €.

À titre de comparaison, même lors des grandes périodes de soldes chez les revendeurs classiques, il est rare de voir la version Standard descendre sous les 470 €. Ici, on atteint un plancher historique.

Acheter en toute sérénité

Si AliExpress surprend par ses prix, le service est ici au rendez-vous pour rassurer les plus frileux. Le produit est expédié depuis des entrepôts européens, ce qui garantit une livraison gratuite et rapide en quelques jours seulement, TVA déjà incluse. Vous bénéficiez de la garantie constructeur Sony de 2 ans et de la protection acheteur classique, avec un retour possible sous 15 à 90 jours selon le modèle.

N’attendez plus pour acheter !

C’est le cadeau idéal pour s’offrir les exclusivités cultes comme Spider-Man 2 ou God of War sans vider son livret A. Attention toutefois : avec de tels tarifs, les stocks s’épuisent à vue d’œil et l’offre prend fin ce samedi 7 février au soir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.