Les promos Apple du 11.11 font craquer Rakuten : jusqu’à –35 % sur iPhone, iPad, Mac et AirPods.

Rakuten participe au Singles Day 2025 avec des réductions historiques sur les produits Apple. iPhone 17, iPad Pro M5, AirPods Pro 3, Mac mini M4 ou encore Apple Watch Ultra 2 : tous chutent jusqu’à –35 %. Une opportunité rare avant le Black Friday pour s’offrir le meilleur de la marque à la pomme à prix cassé.

Chaque année, le Singles Day marque le coup d’envoi des grandes promotions avant le Black Friday, et 2025 ne fait pas exception. Cette fois, c’est Rakuten qui frappe fort avec des remises impressionnantes sur les produits Apple les plus récents : iPhone 17, iPad Pro M5, AirPods Pro 3, Mac mini M4 ou encore Apple Watch Ultra 2. Des appareils habituellement peu concernés par les soldes qui deviennent, le temps de cet événement, beaucoup plus accessibles.

Apple brade déjà ses nouveautés sur Rakuten

Le Singles Day 2025 fait des ravages sur Rakuten : la quasi-totalité de l’écosystème Apple est en promo. Si les produits de la marque à la pomme conservent habituellement des tarifs fermes, le 11 novembre fait figure d’exception. De l’iPhone 17 au Mac mini M4, les remises atteignent jusqu’à –35 %. Une aubaine pour renouveler son matériel ou s’offrir enfin un appareil Apple sans payer plein pot.

Des réductions jusqu’à –35 %, rarement vues sur des produits aussi récents. À ce niveau, Rakuten rivalise avec les prix d’AliExpress tout en proposant des vendeurs français et des garanties officielles.

iPhone 17 à 829 € : la puissance A19 enfin plus accessible

Sorti il y a à peine quelques semaines, l’iPhone 17 est déjà en promo à 829 € avec le code SINGLES30 (au lieu de 969 €). Sous son design fin et léger, il embarque la puce A19, un écran OLED 120 Hz ultra-fluide et une autonomie en nette hausse. C’est le modèle idéal pour ceux qui veulent la performance et la photo Apple sans passer sur la version Pro.

iPhone Air (2025) à 814 € : finesse et design premium

Positionné entre l’iPhone 17 et le 17 Pro, l’iPhone Air séduit par son format ultra-fin et son SoC A19 Pro, aussi rapide que léger. Habituellement vendu 1 229 €, il s’affiche à 814 € avec le code SINGLES5. Son écran OLED éclatant et son design minimaliste en font un modèle parfait pour ceux qui cherchent l’élégance avant tout.

iPhone 17 Pro à 1 199 € : le top de la photo et de la puissance

Avec sa puce A19 Pro, son système photo triple capteur de 48 Mpx et son refroidissement par chambre à vapeur, l’iPhone 17 Pro est taillé pour les pros et les passionnés. Stable, ultra-réactif et plus robuste grâce à son châssis unibody, il chute à 1 199 € sur Rakuten avec le code SINGLES30, contre 1 329 € habituellement.

iPhone 16e à 489 € : l’entrée dans l’univers Apple

L’iPhone 16e conserve tout ce qui fait le charme d’iOS sans excès de prix. Doté d’un écran OLED HDR Dolby Vision, de la puce A17 et d’un double capteur photo de qualité, il offre une expérience fluide et durable. En promo à 489 € avec le code SINGLES30), c’est le choix malin pour un premier iPhone ou un second téléphone haut de gamme.

AirPods Pro 3 à 234 € : un son haut de gamme, un confort inédit

Les nouveaux AirPods Pro 3 améliorent tout : réduction de bruit plus précise, embouts en mousse, capteur cardiaque et autonomie de 8 heures. Le boîtier IP57 compatible Qi2 ajoute encore au confort. En baisse à 234 € (au lieu de 249 €) avec le code SINGLES5, ils deviennent le compagnon audio parfait pour tout utilisateur Apple.

AirPods Max (USB-C) à 449 € : le casque audiophile signé Apple

Les AirPods Max USB-C combinent design luxueux, son équilibré et réduction de bruit d’exception. La nouveauté : un port USB-C permettant enfin l’écoute lossless 24 bits. Leur prix descend à 449 € sur Rakuten avec le code SINGLES30 — une excellente affaire pour qui veut un casque hi-fi sans fil compatible Apple Music.

iPad Pro 11 M5 à 899 € : la puissance d’un Mac dans une tablette

L’iPad Pro 11 M5 fait entrer l’IA locale et la performance extrême dans le monde des tablettes. Sa puce M5 à dix cœurs, son écran Tandem OLED 120 Hz et sa compatibilité Wi-Fi 7 en font une machine de travail et de création redoutable. Son tarif tombe à 899 € au lieu de 1 119 € pendant le Singles Day.

Mac mini M4 à 599 € : compact, silencieux et ultra-puissant

Le Mac mini M4, vendu et expédié par Boulanger sur Rakuten, offre un CPU et GPU à 10 cœurs capables d’encaisser montage, dev ou streaming sans broncher. Son format discret et son efficacité énergétique en font un poste de travail ou un mini-serveur parfait. Et à 599 € avec le code SINGLES 30, c’est l’un des meilleurs rapports performance/prix du moment.

Apple Watch Ultra 2 à 669 € : la montre d’aventure à prix doux

Solide, massive et ultra-précise, l’Apple Watch Ultra 2 passe à 669 € au lieu de 899 €. Son écran 3 000 nits, ses capteurs de santé et son autonomie renforcée en font une alliée idéale pour les sportifs et les aventuriers. Une vraie référence, enfin à un tarif raisonnable via Rakuten x Boulanger.

Le meilleur moment pour craquer sur Apple

Entre les –35 % de réduction, la garantie constructeur et les vendeurs certifiés comme Boulanger, ces offres Rakuten Singles Day 2025 sont une opportunité rare. iPhone, iPad, AirPods ou Mac : il y en a pour tous les usages et tous les budgets. Mais attention, ces promotions ne durent que jusqu’au 19 novembre.

