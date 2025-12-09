Cold storage français : innovation signée NetExplorer

Stocker des données sensibles sans jamais les exposer. C’est le pari de NetExplorer avec Vault, sa nouvelle solution de “cold storage cloud”.

Alors que la cybersécurité devient une priorité stratégique, NetExplorer dévoile Vault, une innovation majeure dans l’univers du cold storage. Cette solution propose un espace ultra-sécurisé, totalement hors ligne, pour les données les plus sensibles. Pensée pour les secteurs à forte exigence réglementaire, elle combine souveraineté numérique et résilience. Une proposition inédite sur le marché français du stockage.

Une solution pensée pour les secteurs sous tension

Lancée en décembre 2025, Vault cible un enjeu majeur ! Comment protéger les données critiques de toute compromission et répondre aux normes européennes de plus en plus exigeantes ? Conçue pour les entreprises avec dans des environnements sensibles, la solution propose un stockage entièrement hors ligne, via la technologie éprouvée des bandes LTO. “Nous apportons une garantie absolue d’intégrité, grâce à une couche totalement isolée du système d’information”, affirme Bertrand Servary, CEO de NetExplorer.

Le service s’adresse aux organisations qui ne peuvent tolérer aucune perte : opérations de fusion-acquisition, audits réglementaires, conservation légale de documents RH ou juridiques. Ce sont autant de cas où la moindre faille est inenvisageable.

Une technologie robuste au service de l’immutabilité

Le principe du “cold storage” utilisé ici repose sur une logique simple : déconnecter la sauvegarde pour éviter toute altération. Les données stratégiques sont ainsi dupliquées sur un support physique, hors réseau, inaltérable, à l’abri des menaces numériques. En parallèle, la solution reste intégrée à l’écosystème NetExplorer Workspace. Cela assure une cohérence fonctionnelle.

Le recours aux bandes LTO, reconnues pour leur longévité, permet une rétention sécurisée sur dix ans. En cas d’incident, les données sont récupérables à l’identique, sans perte ni altération. Un double avantage : garantir la continuité d’activité et répondre aux exigences d’auditabilité.

Un outil de souveraineté à l’heure de DORA et NIS2

Vault s’inscrit dans le sillage des réglementations européennes DORA et NIS2, qui imposent désormais des standards rigoureux en matière de sécurité et de maîtrise des tiers. Grâce à son infrastructure 100 % française, protégée par le droit national, la solution échappe aux juridictions extraterritoriales comme le Cloud Act.

Chaque entreprise dispose d’une clé de chiffrement unique, ce qui garantit un cloisonnement strict des données. Ce niveau de confidentialité, couplé à l’hybridation des couches de stockage, offre une nouvelle forme de résilience numérique. Pour les DSI, c’est l’opportunité de limiter la dépendance aux géants du cloud et de renforcer leur capacité à faire face à des attaques de grande ampleur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.