Samsung, iPhone, Pixel… les pickpockets révèlent les smartphones faciles à voler

À Londres, même les pickpockets ont un classement secret des smartphones. C’est l’iPhone qui règne, pendant que certains Android repartent aussitôt d’où ils viennent.

Les voleurs de smartphones ne jouent pas à la loterie. Ils savent exactement ce qui rapporte, ce qui ne rapporte pas, et ce qui mérite, ou non, de risquer une arrestation. Et dans les rues de Londres, l’iPhone est le trophée, tandis que les Samsung, Pixel et autres Android sont souvent rejetés. Parfois même rendus à leur propriétaire quelques secondes après le vol. Voici pourquoi les pickpockets londoniens n’ont d’yeux que pour les smartphones d’Apple.

Les pickpockets trient les smartphones, l’iPhone, oui ; le Samsung, non merci

Sam, un Londonien, se fait donc dérober son smartphone au milieu de la rue par un groupe de huit pickpockets. Quelques secondes plus tard, l’un d’eux revient vers lui, lui tend son téléphone et lâche : « On veut pas de Samsung ». Cette anecdote a été relayée par London Centric.

“Don’t want no Samsung”: London’s phone thieves get picky https://t.co/JLFYwzix8V pic.twitter.com/iFLxr7fC2L — Dorin Popa (@NiceBastard) November 18, 2025

Plusieurs victimes racontent également la même histoire du smartphone arraché puis immédiatement rendu ou jeté par terre par des pickpockets lorsqu’il s’agit d’un modèle Android. Une autre victime a même vu son Galaxy voler dans les airs après que le voleur à vélo a réalisé qu’il n’avait aucune valeur pour lui.

C’est plutôt à cause de la valeur de revente. Les experts en cybersécurité attestent que l’iPhone se revend très cher, sur les circuits illégaux. Un analyste d’ESET confirme aussi que le marché parallèle adore Apple, car les iPhone conservent une valeur d’occasion bien supérieure à celle des modèles Android.

Et non, ce n’est pas parce qu’ils sont plus faciles à déverrouiller, c’est purement économique. Nous savons tous que les protections anti-vol sont désormais similaires entre iOS et Android. Et lorsque les pickpockets risquent une arrestation, autant viser le smartphone qui rapporte vraiment.

Par ailleurs, la police londonienne ajoute que les pickpockets délaissent aussi les smartphones trop anciens ou bon marché. Je l’avoue, perdre du temps pour un smartphone à 60 £, cela n’a aucun intérêt.

Je vous rappelle qu’en 2024, la Metropolitan Police a enregistré près de 118 000 vols de téléphones dans la capitale britannique. Les forces de l’ordre ne détaillent pas la répartition par marque. Dommage ! Au vu du marché anglais (moitié Android, moitié iPhone), les statistiques seraient probablement très révélatrices.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.