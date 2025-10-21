Realme 14 Pro+ 256 Go à prix fracassé : de 529 € à seulement 222 € sur AliExpress

Le Realme 14 Pro+ profite d’une baisse spectaculaire sur AliExpress : il passe de 529 € à seulement 222,99 € avec le code FRBB25. Soit plus de 300 € d’économie sur un modèle récent, complet et particulièrement séduisant pour son prix. Un bon plan rare pour qui cherche un smartphone fluide, bien fini et endurant sans se ruiner.

Alors que la plupart des smartphones milieu de gamme dépassent désormais les 400 €, le Realme 14 Pro+ s’impose comme une excellente surprise. Design raffiné, écran AMOLED lumineux, performances équilibrées et grande autonomie : difficile de lui trouver de vrais défauts à ce tarif. Avec ses courbes élégantes et son dos en verre nacré capable de changer de couleur selon la température (une exclusivité amusante !), il rivalise visuellement avec des modèles bien plus chers. Il affiche aussi une triple certification IP66, IP68 et IP69, un niveau de résistance rarement vu sur cette gamme de prix.

Un bel écran et une puissance maîtrisée

La façade du Realme 14 Pro+ impressionne : dalle AMOLED incurvée de 6,83 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, finesse d’affichage et très bons contrastes. Que ce soit pour les jeux, les vidéos ou le scroll sur les réseaux, la fluidité est au rendez-vous.

Sous le capot, la puce Snapdragon 7s Gen 3 assure des performances solides au quotidien. Les jeux comme Fortnite tournent entre 55 et 60 fps, sans surchauffe notable, surtout en activant le mode GT. Le tout est épaulé par Android 15 et Realme UI 6.0, une interface moderne et épurée.

Une réduction impressionnante : le Realme 14 Pro+ tombe à 222 €

Lancé à 529 € dans sa version 8 Go + 256 Go, le Realme 14 Pro+ est actuellement proposé à 222,99 € sur AliExpress avec le code promo FRBB25. Cela représente plus de 57 % de réduction, soit une économie de 306 €. À ce tarif, il devient l’un des smartphones les plus complets de sa catégorie — et même un meilleur choix que certains modèles concurrents vendus près du double.

Un appareil photo et une autonomie convaincants

Côté photo, le Realme 14 Pro+ embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un téléobjectif x3 de 50 Mpx. Les clichés sont détaillés, bien contrastés, avec une bonne gestion des couleurs — un rendu parfois flatteur, mais plaisant. Le téléobjectif, lui, surprend agréablement par sa netteté.

Sa batterie de 6 000 mAh promet une journée entière d’utilisation intensive, et la charge rapide 80 W fait le plein en 45 minutes seulement (55 % en 20 minutes). Idéal pour les pressés.

Fiabilité et bon plan assuré

Realme, marque désormais incontournable sur le segment abordable, continue de séduire grâce à des produits au rapport qualité-prix imbattable. Quant à AliExpress, le site propose ici une livraison rapide et la garantie constructeur.

Pourquoi vous devez absolument acheter ?

Le Realme 14 Pro+ est parfait pour ceux qui veulent un smartphone élégant, fluide et endurant sans casser leur budget. Il coche toutes les cases essentielles et profite d’une remise exceptionnelle qui le rend imbattable dans sa catégorie. Attention : à ce tarif, les stocks partent vite.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.