Tech Innovators | Ruben NIGHOSSIAN – Innovation and Technology

Dans le cadre de notre dossier « Tech Innovators: À la découverte des esprits visionnaires de l’informatique », Ruben Nighossian a accepté de faire un point sur les grands enjeux du secteur de l’IT.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Fondateur d’R’n’Mix

Quelles sont les dernières tendances et innovations dans le domaine de l’IT qui ont retenu votre attention récemment ?

l’IA – what else

Quels sont les domaines où l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning) ont le plus d’impact aujourd’hui selon vous ?

L’IA aujourd’hui, le Big Data et le machine+user Learning ont impacté toute l’économie des services. Ces technologies ont besoin d’être appréhender et domptées pour créer une nouvelle génération de marketeurs : les Prompteurs.

Comment la transformation numérique a-t-elle évolué et quelles sont les principales stratégies et défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles se lancent dans ce processus ?

La transformation numérique et digitale est toujours en cours, et les technologies évoluent si vite, que les entreprises sont prises en étau car elles n’ont pas réellement identifié leur besoin. Elles doivent faire un diagnostic pour définir les enjeux de « leur » transformation et investir dans leur collectif pour les former. La productivité n’en sera qu’améliorée.

Quelles sont les compétences et les connaissances clés que les professionnels de l’IT doivent acquérir pour rester pertinents dans ce paysage technologique en constante évolution ?

Build – en méthodologie agile, chaque individu va se transformer en une équipe projet, créer des nouveaux produits, construire un prototype et le lancer sur le marché dans un temps record.

Quelles sont les meilleures pratiques pour favoriser une culture d’innovation au sein des organisations et encourager la collaboration entre les équipes techniques et métiers ?

La culture de l’innovation s’enseigne. Pour ma part, j’ai fréquenté un incubateur, partagé mes expériences avec des intervenants, j’ai suivi le programme innovation entrepreneurship d’HEC, et ce sont des moments de vie et de partages avec tous ces mentors qui sont des vrais moteurs d’innovation. Sans oublier d’effectuer une veille sur le marché et sur les outils de productivité qui prolifèrent depuis 5 ans.

Comment les gouvernements et les organismes réglementaires peuvent-ils soutenir l’innovation dans le domaine de l’IT et créer un environnement propice à l’adoption de nouvelles technologies ?

L’Europe et son cadre règlementaire prouvent qu’ils sont un boulet et un frein à l’innovation, pendant que les Etats-Unis et la Chine sont les vrais Game changers dans la Tech. Pour la soutenir, ils doivent alléger la réglementation et favoriser l’adoption des solutions « Made in France » ou « Made in Europe » lors des marchés publics / privés. Ils doivent s’inscrire dans un « europatriot act » du Digital.

Quels sont les défis éthiques et les questions de responsabilité liée à l’adoption de technologies émergentes et comment les aborder de manière responsable ?

De nombreuses technologies étant énergivores, il faut trouver des solutions plus éco-responsables pour encourager sans complexe leurs utilisations.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.