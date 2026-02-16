WinRAR : ce nouveau malware exploite une faille très dangereuse

Votre WinRAR cache peut-être un malware très indésirable capable de prendre le contrôle total de votre ordinateur. Les pirates ont trouvé la clé de votre coffre-fort numérique et ils ne comptent pas repartir les mains vides.

Nous sommes nombreux à penser que WinRAR est increvable, mais il sert désormais de tapis rouge à un malware redoutable. Cette faille est un cas d’école de négligence logicielle. Parce que les hackers parrainés par des États s’en donnent à cœur joie pour infiltrer des systèmes que l’on pensait pourtant blindés.

Si vous n’avez pas mis à jour votre utilitaire, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Le pire ? Selon les rapports de TechRadar, l’exploitation massive a débuté bien avant que le grand public ne soit alerté.

Un malware qui profite la vulnérabilité de WinRAR

Le responsable derrière ce problème est le groupe Amaranth Dragon. Il injecte son malware fétiche en utilisant les vulnérabilités non corrigées de WinRAR. Ce groupe lié à APT41 fait preuve d’une agilité technique assez effrayante pour contourner les défenses. Ils visent des organisations stratégiques en Asie du Sud-Est avec une précision chirurgicale qui laisse peu de place au hasard.

L’utilisation d’un chargeur personnalisé permet de déployer des charges utiles chiffrées sans éveiller le moindre soupçon. En plus, ces pirates dissimulent leurs traces derrière Cloudflare. Ce qui rend l’analyse de leurs serveurs de commande complexe.

A new cyberespionage group is abusing a WinRAR zero-day to spy on governments.



Amaranth Dragon, linked to China-backed APT41, used a recently exposed WinRAR flaw to quietly implant malware across Southeast Asia. The bug is already being exploited by multiple state-linked actors.… pic.twitter.com/EzDsexEGda — Link Technologies (@LinkTechnlogies) February 5, 2026

La vulnérabilité CVE-2025-8088 permet à un malware de s’installer via WinRAR à cause d’une erreur de conception grossière. Ce bug de type path traversal est une aubaine pour n’importe quel attaquant souhaitant poser ses valises sur votre disque dur.

Je trouve personnellement impardonnable qu’une telle faille de code arbitraire existe encore sur un logiciel aussi diffusé en 2026. Avec une note de sévérité de 8,4 sur 10, le danger n’est pas seulement théorique. Il est immédiat pour votre machine. Les versions 7.12 et toutes les précédentes ouvrent grand la porte aux intrusions les plus malveillantes.

Des flux de donnés cachées

Les experts du Google Threat Analysis Group expliquent comment WinRAR masque un malware grâce aux flux de données alternatifs (ADS). Cette technique de dissimulation est particulièrement vicieuse car elle échappe souvent aux scans basiques de vos logiciels de protection.

Vous ouvrez ce que vous pensez être un simple document leurre inoffensif alors que l’infection se propage déjà. Mon constat est que la confiance aveugle dans les fichiers compressés doit cesser pour limiter les dégâts. Ces flux cachés permettent de stocker des composants malveillants là où personne ne pense à regarder.

De plus, le groupe russe RomCom exploite activement WinRAR pour envoyer son malware NESTPACKER sur le front des cyberattaques militaires. Cette faille est donc devenue l’outil standard des services de renseignement pour mener des opérations de déstabilisation.

Des variantes comme POISONIVY circulent librement dans des archives piégées, touchant aussi bien des gouvernements que des entreprises privées. Cette exploitation par des acteurs étatiques montre que votre logiciel de compression est devenu un enjeu de sécurité nationale. Le site Check Point Research détaille d’ailleurs comment ces campagnes d’espionnage s’intensifient chaque jour.

Que risque -t-on réellement ?

Le risque est loin d’être anecdotique car on ne parle pas d’un simple bug qui fait ramer votre PC. En réalité, ce malware s’appuie sur WinRAR pour obtenir une prise de contrôle totale de votre environnement numérique. Une fois infiltré, le programme peut siphonner vos identifiants bancaires et vos mots de passe enregistrés dans le navigateur. Vous connaissez la suite.

Il accède également à vos documents personnels comme vos photos de famille ou vos scans de pièces d’identité. L’espionnage en temps réel constitue aussi un autre palier de dangerosité particulièrement inquiétant pour les utilisateurs. En exploitant la faille de WinRAR, les attaquants activent parfois votre micro ou votre webcam à votre insu.

Ils effectuent des captures d’écran régulières sans que vous ne voyiez jamais le moindre voyant s’allumer sur votre matériel. Cette discrétion absolue permet aux pirates de surveiller vos moindres faits et gestes durant des mois entiers. Une telle surveillance constante transforme votre outil de travail en un espion infiltré au cœur même de votre domicile.

La seule solution viable consiste à mettre à jour WinRAR avant qu’un malware ne vienne verrouiller l’intégralité de votre système. Je vous conseille de ne plus jamais ouvrir une archive provenant d’une source douteuse. Même si elle semble légitime.

Téléchargez toujours le correctif directement sur le site officiel de l’éditeur pour éviter de récupérer un faux logiciel infecté ailleurs.

N’oubliez pas que la sécurité informatique repose souvent sur des gestes simples que nous oublions par pure paresse ou habitude. Une faille de sécurité de cette ampleur nécessite une réaction immédiate de votre part pour protéger votre vie numérique.

Les pirates comptent sur votre lenteur à patcher vos logiciels pour vider vos comptes ou voler vos mots de passe.

