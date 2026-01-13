Apple Watch Series 11 GPS 46 mm en promo : 399 € au lieu de 479 € pour les soldes 2026 sur Amazon

Pour les soldes d’hiver 2026, Amazon fait déjà tomber le prix de l’Apple Watch Series 11. La version GPS 46 mm passe de 479 € à 399 €, soit 80 € d’économie. Et si vous préférez un format plus compact, la 42 mm s’affiche à 369 €.

On le voit chaque année : les produits Apple baissent rarement aussi vite, surtout quand ils viennent à peine de s’installer sur le marché. L’Apple Watch Series 11, lancée en fin d’année dernière, reprend une base très solide et ajoute des améliorations pratiques via watchOS 26. Résultat : c’est le bon moment pour s’équiper d’une montre premium sans payer plein pot.

Pourquoi c’est pratique tous les jours

Si vous cherchez une montre “tout-en-un”, la Series 11 est taillée pour ça. Au poignet, elle devient vite un réflexe : notifications, paiement, musique, suivi d’activité, et surtout un vrai compagnon pour le sport (course, salle, vélo, marche, natation). Son GPS est réputé précis, et le suivi cardio reste l’un des points forts de la gamme Apple Watch.

Côté confort, l’écran OLED reste un gros argument : lumineux, lisible dehors, agréable à consulter d’un coup d’œil. Apple annonce un écran OLED LTPO3 et jusqu’à 2 000 nits, ce qui aide vraiment en plein soleil.

WatchOS 26 : les nouveautés qui donnent envie

Avec watchOS 26, Apple pousse plus loin l’expérience “coach” : nouveau design Liquid Glass, Workout Buddy pour accompagner l’entraînement, et des fonctions santé supplémentaires comme les notifications d’hypertension (des alertes basées sur des tendances, pas un diagnostic).

Une réduction qui compte : l’Apple Watch Series 11 tombe à 399 €

En prix officiel, la Series 11 46 mm est affichée 479 € chez Apple. Là, Amazon la propose à 399 €, soit -80 € (environ -17 %). Même logique pour la 42 mm à 369 €.

Une marque fiable, un vendeur rassurant

Apple reste une valeur sûre sur les montres connectées (finition, écosystème iPhone, suivi sportif). Et sur Amazon, vous profitez généralement d’une livraison rapide et de retours simplifiés (selon stock/vendeur).

Faut-il craquer ?

Si vous voulez une smartwatch fiable, ultra complète et pensée pour durer, l’Apple Watch Series 11 à 399 € est un vrai bon plan pour les soldes. Les promos sur ce type de produit peuvent bouger vite.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.