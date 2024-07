Bluestacks : le meilleur émulateur Android pour PC ! Guide complet

Au fur et à mesure qu'Android se popularise, l'attrait pour cet émulateur « Bluestacks » augmente également. Il permet d'accéder à l'ensemble de l'écosystème Android depuis un écran plus grand, sans nécessiter l'achat d'un nouveau téléphone.

Les jeux Android d'aujourd'hui sont aussi avancés que ceux des anciennes générations de PC. Malgré cela, beaucoup préfèrent éviter le jeu mobile à cause des petits écrans et de la batterie qui se décharge. Pour ceux qui cherchent à concilier leur amour pour les jeux sans ces contraintes, il existe une solution : utiliser un émulateur Android comme « Bluestacks ».

Mais, attention ! Des doutes planent sur la fiabilité de Bluestacks. On creuse le sujet juste ici, dans l'article qui suit ! C'est parti…

Bluestacks : de quoi s'agit-il ?

Tout d'abord, il est important de noter que Bluestacks, produit par now.gg, Inc., est le premier éditeur d'applications au monde. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs enregistrés, il se présente effectivement comme l'émulateur Android le plus reconnu.

En plus, il fonctionne également comme une plateforme de jeu en cloud pour Windows, PC, Mac et ordinateurs portables. Les utilisateurs peuvent soit télécharger des jeux pour jouer localement, soit jouer directement dans leur navigateur avec une qualité HD, sans se soucier des spécifications techniques de leur PC.

Jusqu'ici, Bluestacks est gratuit, que ce soit pour le téléchargement, l'installation ou l'utilisation. En effet, compatible avec environ 97 % des applications sur Google Play, il attire principalement les joueurs souhaitant expérimenter les jeux mobiles sur leur PC.

L'application, optimisée pour les jeux, donne également accès direct au Google Play Store : on peut donc télécharger toute application via un compte Google, comme sur un smartphone.

Et ce n'est pas tout. Bluestacks App Player offre également des performances supérieures et des commandes précises avec un clavier, une souris ou une manette de jeu. Il offre de nombreuses options ajustables pour correspondre aux préférences de chaque utilisateur.

De plus, Bluestacks dispose d'un portefeuille de jeu intégré, ce qui permet aux joueurs d'obtenir des offres, des récompenses et des jetons en jouant sur la plateforme.

Il convient de noter que Bluestacks s'appuie sur la virtualisation pour fonctionner, une technologie similaire à celle utilisée par VirtualBox. Cela lui permet de simuler un appareil Android complet avec tous les composants matériels nécessaires. En ce sens, il crée un environnement idéal pour exécuter le système d'exploitation Android.

Lorsqu'on lance Bluestacks, il n'est pas rare de voir apparaître le message « La tablette démarre », signifiant que le système d'exploitation mobile s'active dans une fenêtre distincte sur l'ordinateur, comme le ferait un appareil réel.

Quant à son interface, Bluestacks fonctionne de manière similaire à un programme ordinaire, bien qu'il soit principalement un lanceur d'applications. Il affiche la liste complète des applications sur l'appareil virtuel.

Pour utiliser une application, il suffit de cliquer dessus. En ce qui concerne les applications préinstallées, des outils comme le Play Store ou le navigateur Chrome sont immédiatement accessibles, facilitant ainsi l'expérience utilisateur dès le début.

La sécurité de Bluestacks sur Windows et Mac : ce qu'il faut savoir

Certes, Bluestacks peut être détecté comme une menace par des logiciels antivirus tels que McAfee et Avast. Néanmoins, ces alertes sont généralement des faux positifs, où le logiciel légitime est mal identifié comme un malware. Donc, l'installation de Bluestacks n'endommagera pas le Mac ou Windows, à condition de le télécharger depuis leur site officiel.

Bluestacks assure : « Téléchargé depuis des sources officielles comme notre site, Bluestacks ne contient pas de malwares. En revanche, la sécurité n'est pas garantie si le téléchargement provient d'autres sources. »

En ce qui concerne la désactivation de l'antivirus durant l'installation, c'est une mesure temporaire pour garantir une installation correcte. On peut réactiver l'antivirus après l'installation. Il est courant que des programmes recommandent de désactiver temporairement les antivirus pour l'installation.

D'un autre côté, Bluestacks bénéficie du soutien de grandes entreprises telles que Samsung, Qualcomm, AMD et Intel. À cet égard, il serait improbable que le logiciel soit malveillant, étant donné le calibre de ses investisseurs.

Installation rapide de Bluestacks sur Windows

Pour démarrer avec Bluestacks sur un ordinateur Windows, voici les étapes claires et simples à suivre :

Téléchargez Bluestacks directement depuis leur site officiel. Il faut choisir le programme d'installation qui correspond à la version du système (32 ou 64 bits).

directement depuis leur site officiel. Il faut choisir le programme d'installation qui correspond à la version du système (32 ou 64 bits). Après avoir téléchargé le fichier , cliquez dessus pour commencer l'installation.

Optez pour « Installer maintenant » ou sélectionnez « Personnaliser l'installation » si vous préférez spécifier un autre emplacement d'installation.

ou sélectionnez si vous préférez spécifier un autre emplacement d'installation. Patientez pendant le processus d'installation . Ce moment est crucial.

Ce moment est crucial. L'application s'ouvrira automatiquement dès la fin de l'installation.

dès la fin de l'installation. Ensuite, connectez-vous à votre compte Google ou créez-en un nouveau si nécessaire pour commencer à utiliser vos applications préférées, et voilà !

Ce processus simple permet à tout utilisateur de commencer rapidement à utiliser des applications Android directement sur son PC.

Installer Bluestacks sur Mac

Voici une méthode facile pour installer Bluestacks sur un ordinateur Mac :

Commencez par télécharger Bluestacks depuis leur site officiel, en choisissant Mac comme système d'exploitation.

depuis leur site officiel, en choisissant Mac comme système d'exploitation. Lorsque le téléchargement est terminé, démarrez le programme d'installation.

Pour lancer l'installation , double-cliquez sur l'icône de Bluestacks.

Il se peut qu'une confirmation soit nécessaire pour continuer. Dans ce cas, sélectionnez le bouton « Ouvrir ».

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira , cliquez alors sur « Installer maintenant ».

Ensuite, renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur « Installer l'assistant ».

Si une alerte « Extension système bloquée » apparaît , accédez aux paramètres de Sécurité et Confidentialité et appuyez sur « Autoriser ».

apparaît accédez aux paramètres de Sécurité et Confidentialité et appuyez sur Après l'installation, connectez-vous à votre compte Google et tout est prêt !

Qu'est-ce qui définit un excellent émulateur Android ?

Beaucoup se posent des questions sur la qualité de ce logiciel. C'est normal ! La réponse dépend de ce qu'on attend d'un émulateur. On peut considérer qu'un logiciel qui réussit à faire fonctionner des jeux destinés à une autre plateforme est « bon ».

Cependant, il semble que faire fonctionner des jeux mobiles sur PC ne soit que le début selon Bluestacks. Un bon émulateur devrait aller plus loin. Il doit offrir non seulement des performances solides, mais aussi des outils qui améliorent l'expérience utilisateur, palliant ainsi les lacunes de maniabilité des mobiles.

C'est précisément ce que Bluestacks réalise. Il émule non seulement la majorité des titres Android sur PC, mais enrichit également l'expérience de jeu avec de nombreuses fonctionnalités avancées. Parmi elles, on trouve le centre de contrôle, la fonction macro, le gestionnaire d'instance et le synchronisateur d'instances, des outils très utiles et uniques à cette plateforme.

En ce qui concerne les performances graphiques, un aspect crucial, Bluestacks se distingue nettement des autres émulateurs. Il se caractérise par une gestion efficace de la RAM et du processeur.

De plus, Bluestacks offre un nombre d'images par seconde élevé, des temps de chargement réduits et une compatibilité étendue avec les applications mobiles.

Cet émulateur nécessite-t-il un ordinateur très performant ?

Bien sûr, les jeux Android les plus exigeants nécessitent souvent des téléphones haut de gamme. Certains jeux ne permettent même pas d'exploiter les réglages graphiques maximum sans les modèles les plus récents de smartphones.

Par contre, l'avantage ici est que même un PC ancien peut faire fonctionner cette application. Si votre ordinateur a été acheté au cours des dix dernières années, il y a de grandes chances qu'il puisse faire tourner notre émulateur.

Ainsi donc, même un PC d'entrée de gamme peut exécuter Bluestacks efficacement. Nul doute que les ordinateurs moins puissants éprouvent des difficultés avec les jeux très gourmands. Néanmoins, ils devraient réussir à les faire fonctionner en ajustant les paramètres graphiques au minimum. Malheureusement, il est impossible d'installer ces jeux sur des téléphones plus anciens.

