CMF Phone 2 Pro : le meilleur smartphone pas cher de tous les temps ?

Le nouveau CMF Phone 2 Pro est là ! Et Nothing compte bien attirer les regards avec un design qui change des habitudes.

Afin de toucher plus de clients, Nothing propose CMF, une version abordable. Et leur Phone 2 Pro coche déjà toutes les cases d’un futur modèle à succès.

Personne ne s’attendait à un Phone 2 Pro, et pourtant Nothing l’a fait ! C’est le deuxième modèle de CMF. Simple, mais avec un petit style qui fait la différence.

Un design qui change la perception des téléphones pas chers

En tant que successeur du CMF Phone 1, ce nouveau modèle change la donne. Le téléphone est plus fin, plus léger, et surtout plus agréable en main. Quant au design, le CMF Phone 2 Pro frappe un grand coup. Contrairement à d’autres marques, il ose un vrai style.

C’est d’ailleurs visible dès le premier regard ! On retrouve un cadre en aluminium, des vis apparentes, et plusieurs textures. En ce qui concerne les coloris, citons l’orange métallisé, le vert clair, le noir mat et le blanc effet grès. Dans ce contexte, chacun peut choisir un style qui lui ressemble.

L’écran, lui, mesure 6,77 pouces. Il est AMOLED, lumineux, et très fluide. Et selon CMF, la luminosité peut atteindre 3 000 nits.

La fluidité, quant à elle, est assurée par un taux de 120 Hz. Et pas de panique car, la technologie PWM atténue efficacement la fatigue des yeux.

En parallèle, la résistance à l’eau et à la poussière passe à IP54. Cela permet d’utiliser le téléphone sans crainte, même sous la pluie. Et c’est encore un détail qui montre l’évolution du modèle par rapport à son prédécesseur.

CMF Phone 2 Pro : stockage, batterie et photo au top pour un prix mini

À l’intérieur, on trouve une puce Dimensity 7300 Pro 5G. Elle n’est pas ultra-puissante, sauf qu’elle suffit largement pour tout ce qui est navigation, applis, vidéos ou même quelques jeux. CMF Phone 2 Pro annonce une vitesse un peu supérieure à celle du modèle précédent.

Et selon les besoins, on peut choisir 128 ou 256 Go de stockage. Quelle que soit la version, on a toujours 8 Go de RAM. Ce qui est encore plus appréciable, c’est la présence d’un port microSD. Jusqu’à 2 To en plus si besoin.

La batterie de 5 000 mAh assure une bonne autonomie, même pour les gros utilisateurs. Et la charge rapide permet de gagner 60 % en une demi-heure. Pratique quand on a peu de temps pour recharger.

Pour les photos, CMF ne s’est pas contenté du minimum. Le capteur principal 50 MP capture plus de lumière qu’autrefois, accompagné d’un ultra-large 8 MP et d’un téléobjectif 50 MP 2x. Ce dernier est une vraie surprise dans cette gamme de prix. On peut zoomer sans tout flouter !

Le capteur selfie reste à 16 MP, sauf que le traitement photo a été amélioré. Les images sont plus nettes, mieux équilibrées. Que ce soit pour les appels vidéo ou les réseaux sociaux, le résultat est très correct.

Et vous savez quoi ? Tout ça pour moins de 260 euros.

Et pour couronner le tout…

Autre bonne nouvelle : le NFC est enfin là. Ce qui veut dire qu’on peut payer avec son téléphone. Ça manquait sur le modèle précédent, mais c’est désormais réglé.

L’interface Nothing OS 3.2, basée sur Android 15, est simple, fluide et agréable à utiliser. CMF garantit trois ans de mises à jour système et six ans de correctifs de sécurité, ce qui, même si ce n’est pas exceptionnel, convient à la majorité des utilisateurs.

Enfin, deux outils pratiques sont ajoutés : Essential Space et Essential Key. L’un permet d’organiser ses notes, ses captures ou ses commandes vocales. L’autre sert de bouton raccourci pour les fonctions importantes.

Bref, je constate que le CMF Phone 2 Pro ne rivalise pas avec les modèles à 1 000 euros. Mais je suis convaincu que, dans sa catégorie, il coche presque toutes les cases, et c’est justement ce qui fait sa force.

Que pensez-vous de ce CMF Phone 2 Pro ? N’hésitez pas à partager vos avis en commentaire.

