Comment l’Optimisation Mobile Impacte Directement Votre Classement Google ?

L’Optimisation Mobile et l’Indexation Mobile-First: Que Veulent Dire Ces Termes?

Optimisation mobile et Indexation Mobile-First, voilà des termes qui peuvent effrayer, surtout que comme on l’a dit dans l’introduction, la façon dont vous les gérez définissent directement votre classement Google.

Pas de panique toutefois ; bien que la dernière affirmation soit vraie, les termes eux sont plutôt simples à comprendre. Le Mobile-First Indexing est une philosophie développée par Google entre 2015 et 2016 et à laquelle obéissent tous les sites web depuis 2024. L’optimisation mobile, elle ne représente que l’ensemble des actions à mener sur un site web pour qu’il réponde à la philosophie Mobile-First Indexing.

Le Mobile-First Indexing régit le fonctionnement du moteur de recherche Google depuis 2015. Si vous vous demandez pourquoi votre site web ne grimpe pas dans les résultats de recherche Google aussi vite que vous l’espériez, il est peut-être temps d’examiner de près son optimisation mobile. Aujourd’hui, l’algorithme de Google ne se contente plus de favoriser les sites adaptés aux mobiles : il les priorise. Depuis le passage à l’indexation mobile-first, Google évalue en premier la version mobile d’un site avant celle sur ordinateur. En clair, si votre site se charge lentement sur smartphone, propose une mise en page peu fluide ou oblige les utilisateurs à zoomer pour lire, votre référencement en souffrira, tout simplement.

Les Composantes Essentielles de l’Optimisation Mobile

Si l’optimisation mobile compte autant, de quoi est-il réellement question ? Voici quelques paramètres importants de l’optimisation mobile.

La Vitesse de Chargement

53% de vos visiteurs sur mobile quittent votre site quand ce dernier ne se charge pas en 3 secondes. C’est énorme et ce point n’échappe pas à Google qui le prend en compte pour jauger la qualité et les performances des sites sur mobile. Si votre site est lent et prend du temps à se charger, Google le sanctionnera en le rétrogradant dans son classement. Pour mesurer la vitesse de votre site, Google se base sur des variables appelées les Core Web Vitals. Ces derniers sont des valeurs mesurables qui permettent de déterminer la vitesse d’affichage de certains éléments de votre site web.

Plusieurs mesures d’optimisation peuvent être mises en œuvre pour augmenter la vitesse de chargement de votre site. Cela passe par la compression des images et autres médias de votre site afin d’en diminuer la taille et faciliter le chargement. La minimisation des fichiers Javascript et CSS ou encore l’utilisation des CDN sont autant de méthodes qui permettront à votre site de se charger en moins de 3 secondes.

Le Design et l’Ergonomie

Sur ordinateur, tout est grand et l’espace pour faire un site web avec le design voulu ne manque pas. Sur mobile en revanche, c’est une autre paire de manches. En effet, si les ordinateurs ont tous des tailles d’écran plutôt uniformes, quand il s’agit des smartphones et des tablettes, il en existe des milliers.

Or Google priorisant désormais les versions mobiles des sites web, votre objectif doit être de proposer une version de votre site adaptée à toutes les tailles de téléphones mobiles. Car si votre site est tout beau et tout propre sur ordinateur mais que sur mobile il devient illisible, le design change totalement, les visiteurs doivent zoomer et défiler avant de lire votre contenu, Google vous sanctionnera en vous faisant descendre dans son classement.

Il existe plusieurs façons de faire pour optimiser le design de votre site sur mobile. Toutefois, le responsive web design est la seule solution recommandée par Google. Grâce à lui, le site web est le même et seul l’affichage change en fonction des écrans. Il permet ainsi de réduire la charge de travail et d’avoir une version mobile optimisée, ce qui est synonyme de bonne accessibilité pour les visiteurs et donc des points en plus dans le classement Google.

Expérience Utilisateur (UX) Mobile

Un design beau et adaptatif, c’est une très bonne chose. Toutefois, cela ne garantit pas totalement une bonne expérience utilisateur (UX) pour vos visiteurs. En effet, le design de votre site web peut s’adapter à toutes les tailles d’écran sans pour autant faciliter sa manipulation.

L’optimisation de l’expérience utilisateur passe par le bon positionnement des éléments de navigation comme les boutons, les menus, etc. Cela passe aussi par un bon espacement des éléments du site web de façon à permettre aux visiteurs de naviguer sur le site avec simplicité et aisance. Un site avec un UX orienté mobile, c’est aussi une absence de fenêtres pop-ups ou de redirections intempestives. Si à chaque clic de l’utilisateur, une nouvelle fenêtre s’ouvre ou qu’une pub apparait, les utilisateurs fuiront votre site et n’y reviendront pas. Google dans sa stratégie mobile-first ne porte pas dans son cœur les pop-ups, les pubs intrusives, les vidéos qui jouent d’elles-mêmes et autres techniques qui cassent une expérience utilisateur fluide et immersive. Si votre site web intègre une quelconque de ces mesures dépassées, votre classement Google en ressentira les effets.

Quelques Conseils et Outils Pour l’Optimisation Mobile

Si votre site est mal positionné dans les résultats Google, vous avez désormais une idée claire de tout ce qui pose potentiellement problème. Heureusement, de nombreux outils existent pour identifier les problèmes que rencontre votre site et les résoudre. La Google Search Console par exemple permet de générer des rapport mobile-friendly pour déterminer à quel point votre site est adapté à la navigation sur mobile. Ces rapports incluent les points positifs et ceux sur lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires. Pareil pour Page Speed Insights qui permet de mesure la vitesse de votre site web et vous indique les points d’attention à améliorer pour gagner en vitesse

La clé pour réussir l’optimisation mobile de son site, c’est de pouvoir prendre en compte le maximum d’aspects possibles. L’objectif n’est pas d’obtenir les meilleurs scores dès les premières corrections car optimiser un site est une tâche de longue haleine. Au contraire, il faut aller étape par étape, agir de façon méthodique et surtout patienter car l’optimisation mobile via le SEO prend du temps à montrer ses résultats.

