Disneyland Paris Frozen : venez rencontrer ce petit robot Olaf hyper réaliste

Un Robot Olaf ultra-réaliste arrive à Disneyland Paris dès mars 2026. Il marche, parle, fait des câlins et vous laisse retirer son nez dans World of Frozen !

Le 24 novembre 2025, Bruce Vaughn, patron de Walt Disney Imagineering, et Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, ont présenté en direct le prototype fonctionnel. Le petit bonhomme s’est avancé sur scène sans fil, sans rail, sans opérateur visible. Le robot Olaf a trébuché exprès pour faire rire la salle, s’est relevé en riant et a fini par un « warm hug » à une petite fille choisie dans le public. Le silence, puis les applaudissements ont été immenses.

Le bonhomme de neige prend vie

Pour arriver à ce résultat, les équipes ont dû tout réinventer. Les robots classiques, ceux qu’on appelle Audio-Animatronics, portent une coque rigide, mais Olaf, lui, est fait de neige.

Son corps souple imite la texture molle et élastique du personnage original. Il peut se déformer quand on le serre, ses bras s’écrasent doucement, sa tête penche de façon naturelle.

La carotte aimantée se retire et se remet en un clic, exactement comme dans le film. Les yeux, la bouche et même les petites brindilles qui font office de cheveux bougent indépendamment. On a vraiment l’impression qu’il respire.

BREAKING: Walt Disney Imagineering reveals their free-roaming Olaf robotic figure coming to World of Frozen at both Hong Kong Disneyland and Disneyland Paris. pic.twitter.com/kwXSTe6Ea1 — Drew Smith (@DrewDisneyDude) November 24, 2025

La prouesse la plus impressionnante reste la marche. Grâce à l’apprentissage par renforcement, le robot Olaf a appris à marcher en quelques semaines au lieu de plusieurs années pour un humain.

Il maîtrise l’équilibre sur la neige artificielle, les petits dérapages comiques, les demi-tours maladroits et même la course lente et joyeuse. Il tombe parfois, se relève en riant et reprend sa route.

Le robot Olaf devient citoyen de World of Frozen

Le 29 mars 2026, le parc Walt Disney Studios deviendra officiellement Disney Adventure World. Sa plus grande nouveauté sera World of Frozen, un land entier dédié au Royaume d’Arendelle.

Trente-cinq mètres de montagne couronnée par le palais de glace d’Elsa, un village norvégien grandeur nature, un lac gelé, une baie où se déroule chaque jour le spectacle Arendelle Bay Celebration.

C’est précisément sur cette baie que le robot Olaf fera ses grandes apparitions quotidiennes. Il descendra de la montagne avec Anna et Elsa, chantera avec elles, puis s’échappera vers le public pour des interactions libres.

Vous pourrez lui parler… il comprend le français et répond avec l’humour candide du film, lui prendre la main, retirer sa carotte, recevoir un câlin. Plusieurs robots assureront une disponibilité d’Olaf quasi permanente.

En dehors du spectacle, il se promènera aussi dans les rues du village. Il saluera les enfants devant la boutique ou posera pour les photos près de la fontaine de l’Amitié.

À Hong Kong Disneyland, le même modèle existera, mais uniquement pour des apparitions ponctuelles. C’est donc à Paris qu’Olaf sera le plus libre et le plus présent.

Les équipes ont déjà annoncé que d’autres personnages souples et expressifs arriveront dans les années à venir. Mais Olaf sera le premier à pouvoir quitter l’écran, marcher parmi nous. Il nous rappelle qu’un bonhomme de neige peut fondre de joie quand on le serre trop fort.

