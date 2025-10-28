Dropbox Dash connecte enfin toutes vos applis de travail

Dropbox présente la nouvelle version de Dash, un assistant IA capable de comprendre, rechercher et résumer toutes les informations d’une entreprise à partir d’un seul espace de travail sécurisé et interconnecté.

Dropbox veut faire passer l’IA du gadget à l’outil stratégique. La société dévoile une nouvelle version de Dropbox Dash, un assistant IA capable de se connecter à toutes les applications de travail. Désormais, les utilisateurs peuvent interagir en langage naturel pour obtenir des réponses fondées sur leurs propres documents, qu’ils soient hébergés sur Dropbox ou ailleurs.

Ainsi, Dash ne se limite plus à une simple recherche : il devient un coéquipier numérique capable de comprendre le contexte de chaque tâche.

Pourquoi Dropbox Dash change la donne ?

Jusqu’ici, 95 % des outils d’IA n’atteignent jamais le stade d’adoption à l’échelle d’une entreprise. En cause : un manque d’interconnexion entre les différents logiciels du quotidien. Contrairement à ces solutions fragmentées, Dash s’appuie sur un moteur de recherche intelligent et un assistant unifié, connecté à Slack, Microsoft 365, Notion, Canva ou encore Dropbox.

Autrement dit, l’outil ne cherche pas seulement dans un fichier, mais dans tout l’écosystème de travail. Pour les équipes, cela signifie une information mieux organisée et des réponses contextualisées, sans devoir changer d’onglet.

Rechercher, résumer et agir, sans quitter votre espace

Avec Dash, il devient possible de poser des questions comme : « Peux-tu me résumer les rapports de la dernière campagne ? » ou « Quels sont les points clés du contrat client ? ». Les réponses sont générées instantanément à partir des fichiers de l’entreprise.

De plus, les espaces “Stacks” permettent de regrouper fichiers, liens et notes dans une vue commune. Ces espaces évolutifs deviennent de véritables centres de projets vivants, où chacun peut collaborer et poser des questions précises à l’IA.

Sécurité et confidentialité intégrées

Dropbox met un point d’honneur à préserver la confiance des utilisateurs. Les données exploitées par Dash ne sont ni vendues ni utilisées pour entraîner d’autres modèles d’IA. Le système repose sur les standards de sécurité historiques de Dropbox, avec des contrôles d’accès intégrés pour chaque document. En somme, Dash étend la puissance de l’IA sans compromettre la confidentialité.

Une IA multimodale pour comprendre texte, image et vidéo

Dropbox a également annoncé l’intégration de la startup Mobius Labs, spécialisée dans l’analyse multimédia par IA. Grâce à cette technologie, Dash pourra bientôt extraire des informations depuis des vidéos, fichiers audio ou images. Cela rend la recherche encore plus complète. Ainsi, qu’il s’agisse d’un brief vidéo ou d’un podcast interne, Dash saura retrouver et synthétiser l’information pertinente.

Un déploiement progressif avant l’expansion mondiale

La nouvelle version de Dropbox Dash est d’abord proposée à un groupe restreint d’utilisateurs aux États-Unis. Un déploiement global suivra progressivement dans les prochains mois. Selon Dropbox, cette nouvelle étape marque le début d’une intelligence connectée, pensée pour comprendre non seulement vos contenus, mais aussi votre manière de travailler.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

