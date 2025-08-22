Gemini Google Home vs Alexa+ : quelle est la meilleure IA de Smart Home ?

Si Gemini for Google Home séduit par sa compréhension contextuelle, Alexa+ mise sur une compatibilité d’écosystème inégalée.

Gemini for Home a fait sa grande entrée le 20 août 2025. Le nouvel assistant va remplacer Google Assistant sur les appareils Nest et Home. Face à lui, Alexa+, fidèle compagne d’Amazon, ne compte pas se laisser débrancher si facilement. Longtemps reine des enceintes connectées, Amazon a lancé cette version plus tôt cette année.

Gemini Home plus interactif qu’Alexa+

Gemini for Home apparaît comme la réponse aux critiques subies par Google Assistant, souvent jugé dépassé. Propulsé par les modèles de langage de Gemini, il conserve les célèbres « OK Google » et « Hey Google » comme mots d’activation.

Son véritable atout réside dans la compréhension du langage naturel. Gemini Home prend l’avantage sur Alexa+ en raisonnement contextuel.

L’assistant saisit même les demandes ambiguës. Exemple parlant : « Joue la chanson gagnante de 1990 » déclenche automatiquement le bon titre.

Son autre force est la gestion de commandes multiples. Gemini Home exécute les deux tâches en un souffle.

Le déploiement débutera en octobre 2025, avec un programme d’accès anticipé. Google proposera une version gratuite limitée et des options payantes pour des fonctionnalités avancées. La compatibilité annoncée couvre plus de 50 000 appareils connectés, des enceintes Nest aux téléviseurs.

Une innovation clé s’appelle Gemini Live, un mode conversationnel activé par « OK Google, discutons ». Il garde le fil d’un échange sur plusieurs interactions, ce qu’Alexa+ peine encore à égaler.

Cerise sur la prise intelligente, Google a même teasé un haut-parleur inédit lors d’une démo. Gemini Home peut analyser les flux de caméras Nest pour générer des notifications pertinentes : un colis livré, un animal dans le jardin ou un voisin un peu trop curieux.

Alexa+ une référence en compatibilité

Alexa+ est gratuite pour les abonnés Prime. Il coûte 19,99 dollars par mois pour les autres.

Initialement réservé aux appareils Echo Show 8, 10, 15 et 21, il s’étend désormais aux enceintes Echo, aux écouteurs Buds et même aux systèmes Auto.

Alexa+ se concentre sur l’automatisation du quotidien. Demandez : « Qu’y a-t-il pour le dîner ? » et il propose directement des recettes adaptées aux ingrédients disponibles dans la cuisine.

Sa vraie force est l’intégration massive. Compatible avec plus de 140 000 appareils connectés, Alexa+ surpasse Gemini Home en variété. Ampoules Philips Hue, serrures August, thermostats, aspirateurs, tout y passe.

Amazon pousse aussi la productivité. Listes dynamiques, rappels contextuels, briefings d’actualité personnalisés et interactions multimodales sur les écrans Echo Show renforcent l’efficacité d’Alexa+. L’assistant peut reconnaître jusqu’à dix profils vocaux, gage d’une expérience sur mesure pour toute la famille.

Le déploiement s’est fait par vagues, d’abord aux États-Unis puis progressivement dans d’autres régions. Sécurité et personnalisation figurent parmi les priorités affichées par Amazon.

Contrairement à Gemini Home, Alexa+ intègre nativement Amazon Music, Prime Video et l’achat vocal. Entre un stream lancé en un mot et une commande passée sans lever le petit doigt, l’écosystème Prime y trouve un prolongement naturel.

