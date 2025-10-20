iPhone 17 : jusqu’à 90 € de réduction sur le nouveau smartphone Apple chez Rakuten

Un mois après sa sortie, le tout nouvel iPhone 17 voit son prix fondre. Rakuten propose une remise immédiate de 7 % et 20 € supplémentaires avec le code CLUBR20, soit jusqu’à 90 € d’économie sur le modèle noir 256 Go. Une rare opportunité pour s’offrir le dernier smartphone Apple à 899 € au lieu de 969 €.

Les smartphones haut de gamme dépassent souvent la barre symbolique des 1 000 €, et encore plus chez Apple. Pourtant, à peine un mois après sa sortie, l’iPhone 17 devient déjà plus abordable. Ce week-end, Rakuten propose une offre rare sur le tout dernier modèle de la marque à la pomme. C’est l’occasion rêvée de passer à la nouvelle génération d’iPhone sans exploser votre budget.

Un concentré d’innovations pour un usage fluide et polyvalent

Avec l’iPhone 17, Apple a voulu allier puissance et confort d’usage. Le smartphone brille d’abord par son écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, désormais compatible ProMotion 120 Hz. Résultat : une fluidité inédite, que ce soit dans les jeux, la navigation web ou le défilement des réseaux sociaux.

Le nouveau processeur A19 Bionic signe une belle avancée : il offre une puissance de calcul redoutable tout en optimisant la consommation énergétique. L’autonomie s’en ressent, avec plusieurs heures de plus en usage mixte par rapport à l’iPhone 16.

Côté photo, la marque californienne a également soigné sa copie : le module principal de 48 mégapixels Fusion capture des clichés ultra-détaillés, tandis que le téléobjectif apporte une vraie flexibilité en mode portrait ou zoom. En façade, la caméra Center Stage assure des selfies et appels vidéo toujours bien cadrés, et l’ensemble permet de filmer en 4K Dolby Vision, pour une qualité quasi cinématographique.

Une réduction impressionnante : l’iPhone 17 tombe à 899 €

Rakuten fait fort en affichant l’iPhone 17 à 899 € au lieu de 969 €. En plus des 7 % de réduction, un code promo CLUBR20 offre 20 € supplémentaires. C’est donc une économie totale d’environ 90 € sur un produit fraîchement lancé. Une telle remise sur un iPhone aussi récent est rare, surtout sur un modèle 256 Go. À titre de comparaison, l’iPhone 16 équivalent se vendait encore au-delà de 950 € plusieurs mois après sa sortie.

Apple et Rakuten : un duo de confiance

Apple n’a plus à prouver son savoir-faire : fiabilité, design et performances sont au rendez-vous. Quant à Rakuten, le site français est reconnu pour ses bons plans vérifiés, ses livraisons rapides et sa garantie constructeur incluse. Vous profitez donc d’un produit neuf, sous garantie Apple, à un tarif bien plus doux que sur le site officiel.

Profitez d’un iPhone premium dès maintenant

Puissant, élégant et désormais plus fluide que jamais, l’iPhone 17 s’adresse à ceux qui veulent le meilleur sans dépasser les 900 €. Que vous soyez amateur de photo, gamer mobile ou professionnel en quête d’un outil fiable, ce modèle coche toutes les cases.

Mais attention : ces offres week-end disparaissent souvent très vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.