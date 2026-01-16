PlayStation 5 Slim 1 To en soldes : –50 € sur le pack Fortnite chez Cdiscount

La PlayStation 5 Slim avec lecteur Blu-Ray et 1 To de stockage est en promotion pendant les soldes d’hiver. Grâce à un code promo, le pack avec bonus Fortnite passe de 549 € à 499 € chez Cdiscount. Une excellente occasion de passer à la nouvelle génération.

Les consoles nouvelle génération restent chères, et la PS5 n’échappe pas à la règle. Pourtant, cette version Slim corrige plusieurs points du modèle original : elle est moins encombrante, plus facile à intégrer dans un salon et conserve toute la puissance qui fait la réputation de Sony. Cette promotion arrive donc au bon moment pour ceux qui hésiteraient encore depuis Noël.

Une console pensée pour le confort de jeu

Au quotidien, la PS5 Slim se montre polyvalente, en offrant des jeux solo immersifs en 4K avec Ray Tracing. Il s’agit d’un multijoueur parfaitement fluide jusqu’à 120 Hz sur les titres compatibles, ainsi que des chargements ultra rapides grâce à son SSD interne.

Le stockage passe ici à 1 To, un vrai soulagement quand on sait que certains jeux dépassent les 100 Go. Et si ce n’est pas suffisant, Sony a simplifié l’accès au port SSD interne pour une extension future rapide et propre.

Design affiné, puissance intacte

Visuellement, la PS5 Slim garde son identité, mais avec des lignes plus fines et des panneaux démontables. Le lecteur Blu-Ray est désormais amovible, un détail pratique. À l’intérieur, aucune concession : les performances restent identiques au modèle standard, avec une compatibilité 4K/120 Hz et une prise en charge théorique de la 8K.

DualSense : toujours un vrai plus

La manette DualSense reste l’une des meilleures du marché. Retour haptique, gâchettes adaptatives, immersion sonore… chaque partie gagne en sensations, que ce soit dans les jeux d’action, de course ou d’aventure.

Une réduction intéressante pour un pack complet

Au lieu de 549 €, la PS5 Slim tombe à 499 €, soit 50 € d’économie immédiate avec le code 50PS5 chez Cdiscount. À ce tarif, elle se positionne très bien face aux autres consoles premium, d’autant plus avec le bonus Fortnite inclus.

Pour qui est cette offre ?

Cette PlayStation 5 Slim 1 To à 499 € est idéale pour les joueurs qui veulent une console durable, performante et polyvalente, sans payer plein tarif. Les stocks en soldes étant limités, l’offre peut disparaître rapidement.

