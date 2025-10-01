PS5 Slim : cette nouvelle version est censée être un upgrade… c’est un doigt d’honneur

Lorsqu’on parle d’une nouvelle version ou d’une révision, on s’attend généralement à un petit upgrade, ou du moins, à un produit équivalent. Mais là, l’ami, pour la PS5 Slim, ce n’est pas la même histoire.

Fin 2025, on apprenait que Sony préparait une révision du PS5 Slim (nom de code CFI-2116) avec pour objectif secret de réduire les coûts de fabrication. C’était pour éviter de futures hausses de prix, certes, mais la réalité des faits est tout autre, et la pilule est difficile à avaler. Le créateur de contenu Austin Evans a décortiqué la bête, et le bilan est, disons… mitigé !

Un upgrade insuffisant pour la PS5 Slim

Je l’avais déjà senti venir, mais le retour aux 825 Go de la PS5 de 2020, au lieu du 1 To de la PS5 Slim d’origine (lancée en 2023), est un énorme point noir. On passe donc de 848 Go à seulement 667 Go utilisables. C’est une baisse de 27% du stockage effectif.

Et le pire dans tout ça, c’est que la PS5 Slim, qui propose moins d’espace pour nos gros jeux, a vu son prix augmenter de 50 euros sur sa version dématérialisée. C’est la première fois qu’une console voit ses tarifs augmenter après sa sortie tout en subissant une réduction des specs.

Heureusement, tout n’est pas à jeter. Sony a quand même fait quelques efforts sur l’esthétique et l’ingénierie interne de la PS5 Slim. D’abord, adieu le revêtement brillant. Toute la console passe à la matte. Et honnêtement, je trouve que c’est un bon point. Comme ça il y aura moins de traces de doigts et moins de micro-rayures.

Ensuite, la nouvelle version du PS5 Slim est plus légère. On gagne 156 grammes grâce à des matériaux allégés. La console passe de 2556g à 2400g pour ce nouveau châssis. Par ailleurs, le dissipateur thermique est plus compact, le nombre de VRM a été réduit, et la disposition des caloducs a été repensée.

Mais attention ! Si les performances restent inchangées, sachez que la console affiche des températures légèrement supérieures pour une consommation énergétique équivalente. Ainsi, si le passage au mat et la perte de poids sont des améliorations bienvenues, la réduction drastique du stockage combinée à une augmentation du prix rend cette PS5 Slim difficile à recommander.

Sony a cherché à économiser, mais ce sont les joueurs qui en payent le prix. Et vous, cette nouvelle PS5, vous la prendriez ou vous resteriez sur la version précédente ? Partagez votre avis en commentaire !

