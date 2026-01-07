Retail media en 2026 : concilier tech et émotion

Le retail media en 2026 repose sur trois piliers : IA concrète, expérience shopper et lien émotionnel. Les marques doivent réinventer leur stratégie pour rester pertinentes.

Le marché du retail media poursuit sa mue en 2026, porté par des évolutions profondes. L’IA quitte le registre théorique pour devenir un outil au service du quotidien. Par conséquent, le consommateur revient au centre des préoccupations, et l’émotion retrouve sa place dans les stratégies de marque. Une dynamique nouvelle se dessine, à la croisée de la technologie et de l’humain.

L’intelligence artificielle passe à l’épreuve du réel

Après l’effervescence observée en 2025 autour de l’IA, les professionnels du retail media doivent désormais prouver la valeur concrète de leurs innovations. Finie l’ère des démonstrations spectaculaires sans application claire : les marques et les enseignes cherchent désormais des solutions capables de répondre à des enjeux opérationnels précis.

« L’IA ne peut plus être un simple argument marketing. Elle doit devenir un levier d’efficacité, au service de décisions plus fines et d’analyses accélérées », souligne Nicolas Trannoy, Directeur de la Stratégie chez Lucky cart. Face à la montée des coûts et à la banalisation des outils, seules les démarches qui génèrent un bénéfice réel pour le shopper comme pour la marque s’imposeront.

Le consommateur redevient le centre du jeu

La multiplication des formats sponsorisés a fini par lasser. Saturés de messages, les consommateurs aspirent à des expériences plus fluides, plus lisibles et que chaque interaction publicitaire a du sens. Ainsi, les enseignes doivent arbitrer entre pression commerciale et qualité du parcours client.

L’innovation se joue désormais sur le terrain de l’expérience. Celles qui sauront allier personnalisation, pertinence et simplicité tireront leur épingle du jeu. Il ne s’agit plus de maximiser l’exposition, mais de créer un environnement propice à l’attention et à l’engagement durable.

Réintroduire l’émotion dans le commerce digital

Alors que le parcours d’achat devient de plus en plus automatisé, le lien émotionnel entre consommateurs et marques s’étiole. L’omniprésence des outils technologiques, y compris les IA générant des listes de courses, contribue à rendre les échanges purement transactionnels.

Pour recréer un attachement, il faut remettre du récit, de l’émotion, du plaisir. Des initiatives simples comme des jeux concours ou des activations interactives peuvent raviver l’envie, redonner de la chaleur à l’acte d’achat. L’émotion n’est plus un luxe : elle devient un facteur clé de fidélité et de différenciation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

