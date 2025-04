Roche en forme d’oeuf découverte sur Mars : un mystère qui va tout changer ?

Sur Mars, une roche en forme d’œuf vient de voler la vedette à tout le reste du paysage. Découverte par le rover Perseverance, ce caillou pas comme les autres est bourré de petites sphères sombres. Il intrigue les experts et titillent la curiosité des passionnés de l’espace.

Le rover Perseverance a mis la main, enfin, la pince, sur une roche mystérieuse au bord du cratère Jezero, sur Mars. Elle a un look tellement particulier qu’elle a été surnommée Baie de Saint-Paul. À première vue, la roche ressemble à un nid d’œufs bizarres collés les uns aux autres. Voilà ce qu’on sait jusqu’ici.

Cette roche est couverte de centaines de petites sphères sombres, bien compactées, comme si quelqu’un avait balancé une poignée d’œufs d’insectes visqueux dessus. En plus, ces mini-boules (ou sphérules si vous voulez le mot officiel) ne se ressemblent pas toutes. Certaines sont elliptiques, d’autres un peu plus pointues, et quelques-unes ont même des trous minuscules en plein centre.

Je me souviens qu’en 2004, le rover Opportunity avait déjà trouvé des trucs qu’ils ont appelés les myrtilles martiennes (oui, la NASA a un petit faible pour les noms gourmands). Et même l’an dernier, le rover Perseverance avait repéré des roches à l’aspect pop-corn. Mais là, je trouve que ces nouvelles sphérules ressemblent plus à des Dippin’ Dots congelées qu’à quoi que ce soit de géologique.

I'm finding bumpy rocks on this side of Mars, too!



While different than yours, these spheres are created when droplets of molten rock are thrown into the air by volcanoes or meteorite impacts. The droplets cool as they travel, forming round shapes. https://t.co/w0b59yw3Sk pic.twitter.com/ueJY9mM0Ku