Salesforce connecte l’IA à la réalité métier

Salesforce et Informatica misent sur la mémoire contextuelle pour propulser l’IA en entreprise. Une réponse concrète au manque de données fiables qui bloque plus de 80 % des projets IA.

L’IA transforme déjà les usages personnels, mais reste souvent inadaptée aux exigences du monde professionnel. Face à des données isolées et mal contextualisées, les agents intelligents peinent à automatiser efficacement. Salesforce entend changer la donne. Grâce la combinaison Data 360, Informatica et MuleSoft, l’entreprise construit une infrastructure pensée pour doter l’IA d’une mémoire cohérente, actualisée et gouvernée.

L’IA n’est rien sans mémoire contextuelle

Derrière l’échec de plus de 80 % des projets IA en entreprise, un problème revient : l’IA ne comprend pas l’environnement dans lequel elle évolue. Contrairement à un collaborateur humain, un agent IA n’a ni mémoire ni contexte. Un identifiant client n’est pour lui qu’une suite de chiffres. Un retour produit, un ticket support ou un retard logistique deviennent des données isolées. Sans lien entre elles, ces informations ne prennent pas sens.

C’est ce défi que Salesforce entend relever. Le géant du CRM a unifié sa plateforme Data 360 avec les technologies d’Informatica et de MuleSoft. Il veut ainsi offrir aux agents IA la capacité de raisonner. “L’IA sans contexte ne peut que supposer ou halluciner”, tranche Rahul Auradkar de Salesforce. Une déclaration qui résume la nécessité de doter l’IA d’une vision cohérente et actualisée de l’entreprise.

Une infrastructure à quatre couches pour une IA opérationnelle

La nouvelle plateforme Agentforce 360 s’articule autour de quatre couches interdépendantes. D’abord, la couche de données. Grâce à Data 360, enrichi par les métadonnées d’Informatica et les signaux temps réel de MuleSoft, l’IA peut désormais disposer d’un contexte fiable, partagé, et actualisé à la seconde.

Vient ensuite la couche applicative qui capitalise sur plus de vingt ans de logique métier Salesforce. Les agents ne partent plus de zéro! Ils intègrent les workflows et processus métiers existants. La couche agent, elle, orchestre des IA spécialisées et permet la cohabitation avec des agents tiers, qu’ils viennent d’AWS ou d’OpenAI. Enfin, la couche expérience connecte l’agent aux utilisateurs sur tous les canaux : téléphone, web, Slack ou même ChatGPT.

Une démarche ouverte qui séduit déjà les grands comptes

Cette démarche unifiée séduit déjà des groupes internationaux. Wyndham Hotels & Resorts a ainsi rationalisé ses systèmes disparates pour améliorer la cohérence décisionnelle. De son côté, Yamaha Motor Corporation mise sur cette fondation pour unifier ses divisions autour d’une vision client partagée.

Pour ces entreprises, l’enjeu n’est plus seulement de faire fonctionner une IA. Il s’agit de la rendre capable d’agir avec la finesse d’un expert humain, sur la base d’un contexte fiable. Grâce à cette alliance entre Data 360, Informatica et MuleSoft, Salesforce semble franchir une étape dans l’industrialisation de l’IA d’entreprise.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.