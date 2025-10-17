Sans SEO, la refonte devient un piège pour votre site

Refondre un site web sans expert SEO, c’est risquer la catastrophe digitale. Elysée Digital propose une méthode claire pour transformer la refonte en levier de croissance durable.

Refondre son site web est souvent perçu comme un signe de modernité. Pourtant, l’opération s’accompagne d’un risque majeur : perdre sa visibilité sur Google. Entre design séduisant et exigences techniques, les entreprises oublient trop souvent le SEO, véritable moteur de leur présence en ligne. C’est pour combler ce vide qu’Elysée Digital, fondée par Pierre Garro, propose une méthodologie complète et adaptée aux PME.

La refonte, piège invisible des PME

La plupart des dirigeants abordent la refonte comme un simple chantier de design. Or, c’est aussi une opération chirurgicale qui touche au cœur du référencement : architecture, contenu, maillage interne. « Refondre sans SEO, c’est comme reconstruire une maison sans plan », résume Pierre Garro. Les conséquences, elles, sont bien visibles : URLs supprimées, redirections oubliées, perte de backlinks. Chaque erreur coûte des positions et donc du trafic. Puisque chaque clic a un prix, la sanction est immédiate : baisse de visibilité et d’acquisition, souvent irréversible.

Elysée Digital, un garde-fou stratégique

Créée en 2024, Elysée Digital accompagne les PME, TPE et e-commerçants dans leurs refontes. L’agence intervient en amont, pendant et après le chantier technique pour préserver le patrimoine SEO.

Son approche repose sur quatre étapes : audit technique et sémantique, conservation des pages à forte valeur, plan de redirection complet, et optimisation post-mise en ligne. Une méthode qui allie rigueur et pédagogie. Elle permet de maintenir un dialogue continu avec les équipes internes. « Notre objectif, c’est de sécuriser ce que l’entreprise a déjà bâti, puis de l’amplifier », explique le fondateur. Une posture rare dans un secteur encore dominé par la course au design.

Des résultats concrets et mesurables

L’agence illustre son propos avec deux cas récents. Dans la mobilité, une refonte pilotée par Elysée Digital a permis à une entreprise d’ajouter 24 mots-clés dans le Top 10 Google et d’augmenter son trafic organique dès le premier mois. Dans l’e-commerce, un autre client a vu sa visibilité grimper et ses taux de conversion améliorés. Ces succès reposent sur un accompagnement personnalisé, assuré par un interlocuteur unique et réactif. Pour Pierre Garro, « le SEO n’est pas une surcouche, c’est le fil conducteur de la performance digitale ». Une philosophie qui replace la stratégie avant le visuel, et qui pourrait bien changer la manière dont les PME abordent leurs refontes en 2025.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

