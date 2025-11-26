Vidéo : le robot MagicLab equive une flèche grâce à ses moves d’art martial

MagicLab tente un coup de projecteur avec une nouvelle vidéo qui montre son humanoïde en pleine démonstration sportive. Le MagicBot Z1 s’y donne à cœur joie et esquive même une flèche avec une agilité qui ferait rougir un cascadeur.

La firme chinoise poursuit sa série de vidéos destinées à montrer la progression de son humanoïde. Cette fois, le Z1 dévoile des mouvements dignes d’un film d’arts martiaux.

Que montre la vidéo de Z1, exactement ?

La vidéo de 45 secondes montre un humanoïde en pleine séance d’acrobaties très précises. Le MagicBot Z1 réalise un salto arrière qui semble totalement naturel pour un robot de 40 kg. La séquence rappelle les démonstrations sportives d’un athlète entraîné.

Le Z1 exécute ensuite un coup de pied tournoyant qui confirme sa réactivité. Ses capteurs suivent chaque mouvement avec une précision étonnante pour un robot en développement. L’esquive de flèche repose aussi sur un salto latéral rapide et bien contrôlé.

Une seconde vidéo publiée la veille montre un registre totalement différent. Le Z1 y danse sans perdre son équilibre, même lors de transitions rapides. L’humanoïde reste stable grâce à ses articulations à couple élevé.

Cette stabilité repose également sur ses multiples capteurs. LiDAR 3D, caméras de profondeur et vision binoculaire fisheye lui permettent de réagir vite. La locomotion atteint 2,5 m/s et gère des obstacles de 15 centimètres.

Le robot communique grâce à la voix et reconnaît les gestes avec une expressivité travaillée. Ses mains peuvent embarquer 11 degrés de liberté quand elles sont utilisées en option. La batterie de 10 000 mAh lui offre une autonomie généreuse pour ce type d’usage.

Peut-il tenir face aux géants du secteur ?

MagicLab progresse en continu depuis plusieurs années, malgré un rythme plus lent que d’autres acteurs. En février 2024, l’entreprise avait déjà montré un robot en train de griller des guimauves. Fin 2024, elle révélait un essaim de robots opérant dans une usine.

Les MagicBots travaillent déjà sur des tâches répétitives. Inspection, scan, manutention ou stockage font partie des activités proposées. En mars 2025, une autre vidéo présentait de nouveaux mécanismes de marche plus stables.

Une séquence avait surtout marqué les esprits en montrant le robot tirer un chariot de 250 kg. Trois personnes étaient assises dessus, prouvant la force du système de traction. Ce type d’action montre l’intérêt pour les usages industriels.

Le secteur des humanoïdes industriels évolue à une vitesse impressionnante. UBTech, Figure AI, Unitree ou Boston Dynamics testent déjà leurs modèles dans des entrepôts. Beaucoup cherchent à intégrer des lignes de production réelles.

Dans ce paysage très compétitif, MagicBot Z1 tente de se faire sa place. Ses acrobaties montrent un bon niveau de contrôle et une locomotion bien calibrée. MagicLab reste toutefois plus tôt dans son parcours commercial que ses rivaux directs.

