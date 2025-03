World of Warcraft : une cyberattaque ravage le mode hardcore, des milliers de morts

Une cyberattaque d’une ampleur rare a frappé les serveurs de Blizzard, plongeant ainsi les joueurs de World of Warcraft dans le chaos. Mais pour la guilde OnlyFangs, spécialisée dans le mode Hardcore, l’impact a été dévastateur. Apparemment, des personnages perdus à jamais, des semaines de progression réduites à néant.

Ces derniers jours, les serveurs de Blizzard ont subi une série de cyberattaques DDoS, ce qui a perturbé l’accès à plusieurs jeux, dont World of Warcraft. Si les déconnexions intempestives sont toujours frustrantes, elles deviennent catastrophiques en mode Hardcore, où chaque mort est définitive. La guilde OnlyFangs, en pleine course pour terminer le raid Libération d’Undermine, a vu plusieurs de ses membres disparaître à cause de ces coupures brutales.

J’ai rarement vu un tel chaos dans World of Warcraft. Ces derniers jours, une série d’attaques DDoS a semé la panique sur les serveurs de Blizzard, mettant hors ligne des milliers de joueurs. Mais là où ça devient tragique, c’est pour la guilde OnlyFangs qui a perdu plusieurs personnages Hardcore à cause de ces coupures brusques.

Dans World of Warcraft, le mode Hardcore, c’est du sérieux ! Une mort, et c’est fini, car il n’y a pas de retour en arrière, ni de résurrection. Et quand on parle de raids de haut niveau, chaque seconde compte. Alors, imaginez un peu l’horreur !

En plein combat dans Libération d’Undermine, les serveurs lâchent. La déconnexion fut soudaine, qui plus est, lorsque certains réussissent à revenir, leurs personnages ne sont plus là. C’est Game over.

La guilde, qui streamait sa tentative, a donc vu son rêve de first kill s’envoler en fumée. « J’espère que demain se passera mieux et qu’on ne sera pas trop cuits », a lâché Sodapoppin, un des membres d’OnlyFangs, en direct ce 22 mars.

Le lendemain, c’était reparti pour un nouvel essai. Cette fois, ils progressaient bien, jusqu’à atteindre Flamegor, l’un des boss du raid. Et là… rebelote. Rebonjour la déconnexion en chaîne, la perte de joueurs, et encore les morts définitives. Ce genre de cauchemar peut tuer une guilde entière, bien au-delà de World of Warcraft.

Jusqu’à maintenant, il est impossible de dire si ces attaques visaient spécifiquement OnlyFangs ou s’il s’agissait d’un désastre collatéral. Mais peu importe ce qui s’est passé, je pense que Blizzard doit réagir, et vite.

Et vous ? Si vous étiez à la place des joueurs d’OnlyFangs, que feriez-vous ? Repartir à zéro ou tout abandonner ? Partagez votre ressenti dans les commentaires !

