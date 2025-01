Cloudflare révèle la plus grande attaque DDoS jamais enregistrée

Cloudflare, spécialiste de la connectivité Cloud, publie son rapport sur les menaces DDoS pour le quatrième trimestre 2024. Le document met en lumière une attaque historique de 5,6 Tb/s et une augmentation alarmante des attaques hyper-volumétriques.

Une augmentation massive des attaques DDoS

Selon Cloudflare, les attaques DDoS ont connu une hausse notable au dernier trimestre 2024. En effet, 6,9 millions d’attaques ont été atténuées, soit une augmentation de 16 % par rapport au trimestre précédent et de 83 % sur un an. Je note que ces chiffres confirment une tendance à la hausse, déjà évoquée lors du rapport précédent.

Ce trimestre est marqué par une augmentation spectaculaire de 1 885 % des attaques supérieures à 1 Tb/s par rapport au trimestre précédent. De plus, les attaques de plus de 100 millions de paquets par seconde (p/s) ont augmenté de 175 % sur la même période. Ces données soulignent un accroissement sans précédent de l’ampleur et de la fréquence des menaces.

L’attaque la plus vaste jamais enregistrée

Le 29 octobre 2024, une attaque DDoS d’une ampleur record de 5,6 Tb/s a ciblé un fournisseur d’accès à Internet (FAI) en Asie de l’Est. L’attaque, qui a duré 80 secondes, a mobilisé plus de 13 000 appareils IoT. Je constate que cette opération illustre la puissance croissante des cybermenaces soutenues par des réseaux de dispositifs connectés.

L’Asie reste la principale source de ces attaques. Hong Kong, l’Indonésie et Singapour occupent les trois premières places des pays d’origine des attaques DDoS. Ces régions ont vu leur activité augmenter significativement, notamment Hong Kong, qui a grimpé de cinq places dans le classement.

Des cibles et des motivations diversifiées

Au cours de ce trimestre, le secteur des télécommunications est devenu la cible principale des attaques DDoS. Il est suivi par les fournisseurs d’accès à Internet et les secteurs du marketing et de la publicité. En revanche, les services bancaires et financiers, longtemps en tête, ont reculé de sept places pour se positionner à la huitième place. Les motivations derrière ces attaques varient. 40 % des clients qui ont identifié leurs attaquants accusent des concurrents malveillants. Par ailleurs, 17 % rapportent que les attaques étaient orchestrées par des acteurs soutenus par un État ou des clients mécontents. Un petit pourcentage (7 %) indique que des erreurs internes ou des hacktivistes ont joué un rôle dans ces incidents.

Cloudflare met en évidence la sophistication croissante des attaques DDoS et l’importance de renforcer les infrastructures de cybersécurité. Ce rapport souligne un besoin impératif de vigilance et d’innovation pour répondre à ces nouvelles menaces. Les chiffres présentés par Cloudflare révèlent une escalade sans précédent des cyberattaques. Cette situation rend la cybersécurité plus cruciale que jamais.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

