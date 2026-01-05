200 000 emplois détruits par l’IA ? La sinistre prévision des banques européennes

Une analyse récente de Morgan Stanley, relayée par le Financial Times, confirme ce que nous craignons tous depuis maintenant quelques années . Elle révèle que d’ici 2030, plus de 200 000 postes bancaires pourraient disparaître à travers l’Europe.

C’est l’effet combiné de l’automatisation et de la fermeture progressive des agences physiques. La projection concerne trente-cinq grands groupes et correspond à environ 10 % de leurs salariés actuels.

L’automatisation au cœur des fonctions internes

Les premières lignes touchées se trouvent loin des guichets et des salles de marché. Les services supports, la gestion des risques et la conformité figurent parmi les secteurs les plus exposés.

Ces métiers reposent sur l’analyse de volumes massifs de données. Un terrain désormais occupé par des outils capables de traiter des dossiers en continu. Les directions bancaires voient dans cette transformation une promesse de productivité accrue. Le rapport de Morgan Stanley évoque même des gains d’efficacité proches de 30 %, un chiffre qui alimente l’enthousiasme des comités financiers.

Le phénomène ne se cantonne pas au Vieux Continent. Aux États-Unis, Goldman Sachs a déjà préparé ses équipes à une phase de réductions d’effectifs. La banque a aussi instauré un gel des recrutements jusqu’à fin 2025 dans le cadre de son programme « OneGS 3.0 ».

Ce plan s’appuie largement sur l’IA pour automatiser les parcours clients, la production de documents et la gestion des obligations réglementaires. En Europe, certaines institutions passent déjà à l’action. ABN Amro prévoit de supprimer environ un cinquième de ses effectifs d’ici 2028.

Chez Société Générale, le dirigeant évoque une transformation profonde sans périmètre protégé. Cette dynamique inquiète pourtant une partie du secteur. Un responsable de JPMorgan Chase a confié au Financial Times que la disparition progressive des parcours de formation traditionnels pourrait fragiliser la relève. Sans apprentissage des bases, la solidité des futures équipes bancaires pourrait se trouver mise à l’épreuve.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.