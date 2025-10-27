Amazon Luna : le nouveau Cloud Gaming est dispo, avec Snoop Dogg en IA

Trois ans après un lancement discret, Amazon Luna dans le Cloud Gaming avec une stratégie inattendue. Celle de miser sur le social gaming et l’IA. Et pour ça, qui de mieux que Snoop Dogg pour incarner le juge le plus cool du cloud ?
Lancé en 2022, Luna n’avait jamais vraiment trouvé son public. En face, Nvidia GeForce Now cartonne. Xbox Game Pass Cloud domine aussi avec son catalogue Microsoft, et Shadow séduit les technophiles avec ses PC distants. Même Stadia a fermé ses portes en 2023, prouvant qu’un bon service ne suffit pas sans vision claire. Mais cette fois, avec Luna, Amazon veut retenter sa chance avec un Cloud Gaming bien différent.
GameNight : La nouvelle arme sociale du Cloud Gaming Amazon Luna
Le cœur de cette refonte, c’est GameNight. Avec cette fonctionnalité, Amazon change complètement de cap et mise sur la convivialité. Steve Boom, vice-président jeux et audio chez Amazon, précise que le groupe poursuit ses projets AAA, mais qu’il veut surtout parler à un public plus large.
Vous aurez en effet accès à plus de 25 jeux de société multijoueurs. Là, vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour des manettes hors de prix. Car les titres sont jouables directement sur sa télé avec votre smartphone. Il suffit de scanner un QR code pour rejoindre la partie.
Alors, qu’est-ce qu’on trouve au menu ? Des classiques revisités comme Angry Birds Flock Party, Exploding Kittens 2, Draw & Guess, Taboo, Les Aventuriers du Rail et Cluedo. Le tout est surtout pensé pour des soirées entre amis ou en famille.
« Le jeu vidéo doit être aussi simple que regarder Prime Video ou écouter Prime Music », souligne Jeff Gattis, directeur d’Amazon Luna.
L’IA entre en jeu
Le titre phare du lancement, c’est Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg. Le rappeur emblématique Snoop Dogg y incarne un juge virtuel piloté par un modèle de langage IA.
Le principe ? Vous présentez un conflit, inventez une histoire, et Snoop tranche. Vous pouvez même envoyer des preuves via prompts IA, comme une photo du sac poubelle oublié, avant d’attendre le verdict du Dogg.
Amazon explique qu’un tel concept aurait été impossible il y a trois ans. Parce qu’il combine cloud computing et IA générative pour produire des dialogues en temps réel, adaptés aux arguments des joueurs.
Ainsi, les joueurs pourront profiter d’échanges imprévisibles, souvent hilarants. C’est un mélange entre sketch improvisé et jeu de rôle virtuel.
Pour autant, le marché du cloud gaming reste incertain. Beaucoup ont échoué. Mais Amazon a un atout majeur avec ses 200 millions d’abonnés Prime. Ils peuvent tous tester GameNight sans dépenser un centime de plus. Et si seulement une fraction d’entre eux s’y met, Luna pourrait vite trouver son public. Le lancement de cette nouvelle version est prévu d’ici la fin de l’année 2025.
Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR !
- Partager l'article :