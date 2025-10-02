Amazon Luna se transforme : le meilleur Cloud Gaming face au prix du Xbox Game Pass ?

Améliorer sa stratégie, c’est devenu la grande mode dans le cloud gaming. Mais la nouveauté de Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, devrait en ravir plus d’un.

La récente hausse du prix du Xbox Game Pass a refroidi plus d’un joueur. Beaucoup s’interrogent si ça vaut vraiment le coup. Pendant ce temps, Amazon Luna joue une tout autre carte. Le service de cloud gaming continue de s’enrichir. Et cette fois, il mise sur une expérience plus sociale, pensée pour jouer entre amis ou en famille.

Ce qui change pour la plateforme de cloud gaming Luna

Les gamers le savent déjà. Amazon Luna est un service de cloud gaming qui permet de jouer à une tonne de jeux de qualité sans se ruiner en matériel. Pas besoin de console hors de prix ni de PC dernier cri.

Il se lance directement sur un smartphone, un ordinateur portable ou une télé connectée. C’est déjà un bon point par rapport à d’autres services de cloud gaming.

Pas étonnant que Luna ait rapidement trouvé sa place parmi les meilleurs services de jeu du moment. Et pour continuer sur cette lancée, Amazon a décidé de booster son offre. La nouveauté s’appelle GameNight, une section du cloud gaming.

L’idée est de mettre en avant les jeux sociaux et conviviaux, dans l’esprit des jeux de société, mais version cloud. Et le meilleur dans tout ça ? Cette nouveauté sera intégrée gratuitement pour les abonnés Prime. Aucun frais supplémentaire, seulement plus de contenus et plus de fun. Intéressant, n’est-ce pas ?

Au menu ?

Vous aurez droit à une mise à niveau massive axée sur les jeux de société. GameNight propose déjà plus de 25 jeux de type party game, dont Angry Birds ou Ticket to Ride. Le but est de rendre Luna en un service de cloud gaming plus convivial et accessible. Bref, parfait pour jouer avec des amis ou en famille.

Outre les jeux sociaux, les abonnés Prime auront aussi accès à des titres plus « sérieux » comme Indiana Jones and the Great Circle ou Kingdom Come: Deliverance 2. Au lancement, il y a même un titre exclusif tel que Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, avec une version IA du rappeur.

Pour ceux qui veulent plus de jeux, il est possible d’opter pour la version premium. Elle a un catalogue étendu. Mais pour ça, il faut sortir la carte bleue.

En plus, le fonctionnement est simple. Comme toujours. Parce qu’il suffit de scanner un QR code affiché à l’écran depuis leur téléphone pour jouer. Idéal pour le mode multijoueur casual.

Attention toutefois, ces nouveaux jeux requièrent un gamepad, comme une manette sans fil Xbox ou le Luna Controller officiel. Et ils ne seront pas tous disponibles en permanence, car le catalogue tournera régulièrement.

Dans l’ensemble, cette mise à jour a tout pour séduire les joueurs. Reste juste une question : quand ? Pour l’instant, aucune date précise n’a été annoncée, mais GameNight devrait arriver plus tard dans l’année 2025.

