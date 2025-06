Shadow lance Neo : le PC cloud gaming qui va te faire jeter ton ordi ?

L’offre Neo de Shadow s’adresse aux gamers et aux professionnels dans des secteurs tels que l’ingénierie, l’architecture ou la production audiovisuelle.

Le 16 juin 2025, le pionnier français du cloud computing Shadow dévoile sa nouvelle offre Neo. Cette formule, qui remplace l’ancienne offre Boost, propose un PC virtuel puissant, accessible depuis presque n’importe quel appareil. L’offre est déjà disponible en Europe et en Amérique du Nord.

Shadow de Neo, plus que du cloud gaming

La nouvelle offre Neo de Shadow apporte une nette amélioration des performances. Des gains allant jusqu’à 150 % pour les jeux vidéo et 200 % pour les logiciels professionnels.

Le PC virtuel est équipé d’un processeur AMD EPYC à 8 vCores, cadencé entre 3,25 et 3,8 GHz. Sa carte graphique équivalente à une Nvidia RTX 4060 dispose de 16 Go de VRAM, accompagnée de 16 Go de RAM DDR5 et d’une connexion fibre à 1 Gb/s.

Cette fiche technique supporte des technologies modernes comme DirectX 12, Vulkan 1.3, RTX, DLSS, FSR et Frame Generation. Des configurations bien taillées pour les jeux AAA en 2K que pour des tâches intensives comme le montage vidéo ou la modélisation 3D.

« Neo est notre PC dans le cloud le plus polyvalent à ce jour », déclare Olivier Abecassis, CEO de Shadow. En plus du cloud gaming, cette offre donne accès complet à un PC Windows virtuel, permettant aux utilisateurs d’installer n’importe quel logiciel.

Cette formule permet également de se connecter à vos périphériques habituels, que ce soit sur Android, Linux, TV connectée ou navigateur web. L’offre Neo de Shadow cible aussi les utilisateurs Mac à la recherche d’une compatibilité totale avec les logiciels Windows. Un argument de taille pour élargir sa base de 700 000 utilisateurs répartis sur 14 pays.

Le prix de la polyvalence

Cependant, l’offre Neo de Shadow comporte quelques bémols. Bien que sa configuration soit solide, elle implique certains compromis.

Les 16 Go de RAM DDR5, par exemple, peuvent freiner les tâches professionnelles intensives, où 32 Go sont souvent la norme en 2025.

De même, le processeur AMD EPYC, conçu pour les serveurs, n’est pas optimisé pour les jeux nécessitant une forte performance mono-cœur, comme Elden Ring ou d’autres titres compétitifs. De quoi décevoir les joueurs exigeants, sensibles à la latence.

Côté tarif, Shadow propose Neo à 32,99 euros par mois pour les nouveaux utilisateurs. Les abonnés Boost bénéficient d’un tarif réduit de 29,99 euros, automatiquement transféré sans surcoût.

