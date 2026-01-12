Com’ proactive : la clé pour exister en 2026

Un constat s’impose : les entreprises qui sauront se rendre visibles dès janvier prendront une longueur d’avance. La communication n’est plus une option, mais un véritable outil de croissance.

En début d’année, les entreprises définissent leurs ambitions. Mais une action reste souvent négligée : la communication. Pourtant, puisque tous les domaines sont saturés d’informations, savoir raconter son histoire dès janvier peut transformer une organisation discrète en acteur visible et crédible. Et cela sans nécessairement investir des sommes colossales.

Communiquer n’est plus un choix, c’est un impératif

Janvier est souvent synonyme de bonnes résolutions : la croissance, la notoriété, les nouveaux clients… Pourtant, une priorité essentielle reste trop souvent oubliée par les entreprises : communiquer. Et pas simplement de manière opportuniste, mais avec vision, régularité et stratégie.

Charlotte Couffon, fondatrice de Cornaline Communication, appelle à une prise de conscience : « En 2026, ne pas communiquer, ce n’est pas être prudent. C’est passer à côté d’opportunités majeures. » Dans un écosystème saturé d’informations, les structures qui ne prennent pas la parole dès le début de l’année risquent simplement de disparaître des radars. Car aujourd’hui, ne pas exister médiatiquement, c’est souvent ne pas exister tout court.

Médias et LinkedIn : un tandem stratégique puissant

Les entreprises ont souvent tendance à cloisonner leurs canaux de communication. Or, le dialogue entre presse et réseaux sociaux s’est considérablement renforcé. Une tribune publiée dans un média peut devenir un contenu à forte résonance sur LinkedIn, suscitant commentaires, partages, et crédibilité.

Inversement, des publications expertes et incarnées sur LinkedIn peuvent capter l’attention des journalistes. « C’est un cercle vertueux », résume Charlotte Couffon. « Une visibilité bien pensée alimente la notoriété, qui elle-même renforce la légitimité. » Le secret ne réside pas dans des budgets exorbitants, mais dans une stratégie claire, cohérente et ancrée dans l’actualité.

Créer l’actualité plutôt que la subir

La presse est en recherche constante de récits, d’analyses, de visions nouvelles. Dès janvier, les rédactions scrutent le terrain à la recherche de voix à mettre en lumière. C’est un moment propice pour s’imposer comme une référence. À condition de ne pas attendre. Car « attendre le bon moment pour communiquer, c’est souvent ne jamais le faire », rappelle-t-elle.

En 2026, les entreprises qui feront la différence ne seront pas nécessairement les plus grandes. Ce seront celles qui auront compris que leur visibilité se construit dès les premières semaines de l’année. Qu’il s’agisse d’un indépendant, d’une startup ou d’un acteur installé, celui qui choisit de s’exprimer, de partager sa vision, de structurer sa parole… devient identifiable. Et donc incontournable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.