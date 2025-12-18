Fini le cold call : place à la data LinkedIn pour la la prospection B2B

LinkedIn devient un outil stratégique pour la prospection B2B grâce à l’intelligence artificielle selon Hugo Delattre, CEO de Get in Touch . Les signaux faibles des utilisateurs révèlent leurs intentions d’achat.

Hugo Delattre n’a pas attendu que la prospection B2B touche ses limites pour réinventer ses méthodes. À la tête de Get in Touch, une startup française pionnière dans l’analyse des signaux faibles sur LinkedIn, il défend une démarche radicalement nouvelle : utiliser l’intelligence artificielle pour transformer les comportements numériques en données d’intention. Une vision qui redéfinit le métier de commercial et place le réseau professionnel au cœur des stratégies de vente les plus avancées.

LinkedIn, un baromètre silencieux des intentions d’achat

Les utilisateurs parcourent LinkedIn et laissent une trace. Une recherche, un like, un commentaire ou une consultation de profil peuvent paraître anodins. En réalité, ces gestes révèlent souvent bien plus qu’ils n’y paraissent. Ils indiquent ce qui retient l’attention d’une entreprise, les problématiques qui l’occupent, ou les solutions qu’elle envisage.

Avec l’aide de l’IA, ces signaux faibles deviennent lisibles, interprétables et surtout actionnables. Hugo Delattre, fondateur de Get in Touch, en est convaincu : « LinkedIn est devenu un véritable terrain de chasse pour les commerciaux qui savent lire entre les lignes. » Son entreprise a d’ailleurs bâti un modèle basé sur plus de 100 indicateurs d’intention. L’objectif ? Détecter en amont les projets et adapter les prises de contact avec une pertinence inédite.

La France, encore à la traîne sur l’exploitation de ces données

Alors que certains marchés anglo-saxons ont pleinement intégré ces données comportementales dans leurs stratégies commerciales, la France accuse un net retard. La plupart des entreprises continuent à prospecter à l’ancienne : à volume, avec des messages génériques. Un modèle de plus en plus inefficace.

« Les données d’intention sont aujourd’hui la matière première la plus riche pour comprendre ses cibles. Mais elles restent largement sous-utilisées », constate Delattre. Pourtant, les résultats sont là ! Les entreprises qui ont intégré ces approches constatent que leurs performances commerciales sont multipliées par trois à cinq.

Une prospection plus fine, plus humaine

Loin d’un fantasme technologique, cette démarche ne vise pas à automatiser les commerciaux, mais à les recentrer sur leur valeur ajoutée : la relation. Les outils d’analyse prédictive fournissent des signaux précis au bon moment. Ils permettent des prises de contact plus intelligentes, plus personnalisées et donc plus efficaces.

La cold call s’efface progressivement, au profit d’une démarche fondée sur l’observation et l’anticipation. Les commerciaux captent les signaux faibles et entrent en conversation avec des prospects déjà sensibilisés, parfois même en recherche active. Une révolution en marche dans laquelle l’IA ne remplace pas l’humain, mais l’augmente.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.