Agent Mesh de Solace : une IA temps réel, connectée à vos données

Solace dévoile Agent Mesh Enterprise, une solution taillée pour une IA agentique en temps réel. Cette plateforme promet une IA multi-agents fiable, évolutive et centrée sur le contexte d’entreprise.

L’éditeur canadien Solace lève le voile sur Agent Mesh Enterprise, une nouvelle plateforme conçue pour faire entrer l’intelligence artificielle agentique dans l’ère du temps réel. Solace ambitionne, avec cette solution, de surmonter les freins à l’adoption en production d’une IA multi-agents. L’objectif est de proposer une solution robuste, scalable et parfaitement intégrée aux systèmes d’entreprise.

Une IA agentique plus mature et opérationnelle

L’IA agentique fascine par son potentiel à transformer les processus métier ! Selon un rapport, elle pourrait accélérer de 50 % certaines tâches et libérer les collaborateurs de 40 % des missions à faible valeur. Mais les entreprises se heurtent à des contraintes techniques lourdes, notamment en matière de sécurité et d’observabilité. Elles rencontrent également des difficultés pour orchestrer plusieurs agents qui interagissent constamment avec des systèmes dynamiques.

C’est pour cela que Solace lance Agent Mesh Enterprise. Grâce à sa plateforme d’événements éprouvée, la solution offre un socle sécurisé pour concevoir, orchestrer et faire évoluer des IA mono-agents ou multi-agents dans des environnements complexes. Elle assure la connectivité, la traçabilité et le contrôle. « Agent Mesh change la donne en intégrant les agents à la logique métier et aux flux de données de manière fluide », explique Shawn McAllister, CTO de Solace.

Connectivité, gouvernance et innovation accélérée

Au cœur de la promesse de Solace se trouvent une série de briques techniques pensées pour l’entreprise. Elles permettent de générer des agents sans code à l’aide de formulaires assistés par IA. Elles proposent aussi des connecteurs prêts à l’emploi vers les bases de données et applications existantes. De plus, elles orchestrent les workflows de manière dynamique et offrent des passerelles vers les outils du quotidien comme Slack ou Microsoft Teams.

La gouvernance est un pilier central : authentification unique, autorisations par rôle, suivi des workflows en temps réel. « Il faut pouvoir confier des tâches à des agents sans sacrifier la sécurité ou la confiance dans le système », commente Matt Aslett (ISG Research). L’ensemble repose sur une architecture asynchrone pensée pour l’évolutivité horizontale et la mise en production rapide.

Une IA d’entreprise réellement contextuelle

L’ambition va au-delà de la simple automatisation ! Agent Mesh se veut catalyseur d’une IA d’entreprise réactive, capable d’intégrer du contexte en temps réel pour chaque interaction. La gestion intelligente des données réduit les coûts des LLM, améliore la précision, et permet aux agents d’opérer sans “hallucinations”.

Déjà adopté par des groupes comme Bosch, Heineken ou RBC Capital Markets, Solace entend fédérer une communauté open source autour d’Agent Mesh et invite les entreprises à découvrir la solution au salon AWS re:Invent. Un virage stratégique pour démocratiser une IA plus humaine, proactive et intégrée à l’architecture des entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



