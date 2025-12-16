Furious : cartographier les talents en temps réel

Cartographier les compétences en interne devient un enjeu stratégique pour les agences. Furious mise sur l’IA pour transformer le staffing en levier RH et financier.

Alors que l’intelligence artificielle s’installe durablement dans les pratiques professionnelles, de nombreuses entreprises peinent encore à exploiter tout son potentiel. En cause ? Un manque de visibilité sur les compétences internes. La société Furious propose une démarche innovante pour transformer ce défi en levier stratégique.

Des compétences en IA encore très disparates

En France, l’usage de l’intelligence artificielle progresse, mais reste inégal. Si 42 % des moins de 35 ans affirment s’en servir dans leur quotidien professionnel, la moyenne nationale plafonne à 31 %. Les disparités sont encore plus marquées selon les fonctions : quand la création de contenus marketing intègre l’IA à grande échelle, la finance reste plus frileuse.

Dans les cabinets de conseil, les pratiques varient aussi fortement d’une équipe à l’autre. Certains consultants conçoivent des outils complexes, quand d’autres se contentent de générer des résumés ou de rédiger avec assistance. Face à cela, la mise à jour annuelle des compétences ne suffit plus. Les entreprises ont besoin d’indicateurs plus réactifs, capables de suivre le rythme effréné des innovations.

Des outils RH à la traîne face aux enjeux

Pour suivre les évolutions de compétences, les cartographies internes sont souvent pilotées par les managers. Mais cette méthode montre ses limites : manque de temps, outils inadaptés, données vite obsolètes. Résultat, ces cartographies deviennent difficilement exploitables et perdent leur valeur stratégique.

Ce décalage se ressent aussi au sommet des organisations. Malgré l’importance du capital humain dans les agences et cabinets de conseil, la capacité à suivre les compétences en temps réel reste un point faible. Pourtant, parmi les entreprises les plus performantes, près de la moitié utilisent déjà des données RH pour faire monter leurs équipes en compétences plus rapidement.

Un staffing prédictif au service de la rentabilité

Furious propose une autre démarche : faire remonter l’information du terrain, directement depuis les projets. Grâce à son outil de staffing, les compétences mobilisées sont validées en temps réel, sans tâche administrative supplémentaire. Cette méthode offre une vision dynamique des talents disponibles et permet un pilotage plus fin.

« Une compétence IA déclarée en janvier est peut-être obsolète en juin. La donnée doit remonter du terrain, en temps réel », souligne Davy Tessier, CEO de Furious. Cette philosophie transforme le staffing en un outil prédictif, capable d’anticiper les besoins et d’optimiser les ressources. Le système recommande les profils les plus adaptés à chaque mission, ajuste les plannings et permet de suivre des indicateurs clés comme le taux de staffing ou le temps projet. Objectif : atteindre un seuil de 75 %, crucial pour la rentabilité des structures de conseil.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.