Sellsy lance une automatisation 100 % française pour PME

Sellsy, spécialiste français de la gestion commerciale, bouscule une nouvelle fois le marché des PME avec “Sellsy Automatisations”. C’est une solution no-code d’automatisation native.

Les petites et moyennes entreprises disposent désormais d’un nouvel allié dans leur transformation numérique. Avec “Sellsy Automatisations”, l’éditeur français propose une automatisation métier accessible et sécurisée. Fini les intégrations complexes : tout est intégré, pensé pour les réalités terrain. Une innovation qui allie simplicité, efficacité et souveraineté.

Une avancée souveraine pour les PME françaises

Avec l’automatisation native dans sa plateforme, Sellsy franchit une étape décisive. L’entreprise rochelaise devient ainsi la première à proposer une solution de gestion complète, automatisée, et hébergée sur un cloud souverain. C’est important face aux préoccupations de conformité, de sécurité et de maîtrise des données sont au cœur des enjeux numériques des PME.

La solution “Sellsy Automatisations” permet aux entreprises de fluidifier leur quotidien sans recourir à des intégrateurs externes. Avec une promesse claire : automatiser les tâches répétitives comme la relance de devis, les notifications, la génération de documents en quelques clics, sans compétences techniques.

Une réponse concrète aux besoins terrain

L’automatisation s’inscrit au plus près des réalités des petites structures. Sellsy connecte nativement les modules CRM et Facturation. Cette approche renforce la cohérence des processus internes. La mise à jour d’une opportunité, la création automatique de tâches ou l’envoi instantané d’une notification deviennent des actions fluides, reliées entre elles sans effort manuel.

“Nous voulons que les PME puissent structurer leur manière de travailler, en se débarrassant des tâches chronophages, tout en conservant une solution simple et souveraine”, souligne Christophe Pecquerie, Chief Product Officer chez Sellsy. Cette nouvelle brique technologique n’est pas un gadget ! Elle transforme la manière dont les équipes collaborent au quotidien.

Une rupture stratégique dans l’automatisation logicielle

Jusqu’ici, l’automatisation poussée restait l’apanage des grandes entreprises. Grâce à une interface no-code, Sellsy rend cette capacité accessible à tous et redistribue ainsi les cartes. Désormais, même les équipes opérationnelles, non techniques, peuvent tirer parti de la puissance de l’orchestration automatique. “Sellsy est aujourd’hui la seule plateforme française qui automatise nativement l’ensemble du cycle de gestion, de la prospection à la facturation”, affirme Victor Douek, CEO. Une affirmation qui illustre bien la volonté de l’éditeur de simplifier sans sacrifier la performance.

Cette nouvelle étape confirme l’orientation stratégique de Sellsy : offrir aux PME des outils dignes des grands comptes, sans complexité inutile. Tout cela dans un environnement localisé, éthique et sécurisé. Cela résonne avec les attentes des entreprises françaises, en quête d’autonomie et d’efficacité numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

