Canva intégré à ChatGpt : la marque au cœur du process

Canva et ChatGPT s’allient pour offrir aux professionnels des visuels instantanément alignés sur leur identité visuelle. Une avancée clé pour conjuguer rapidité et branding.

L’intelligence artificielle bouleverse les méthodes de travail. Désormais, produire une présentation ou un visuel ne prend plus que quelques instants. Pourtant, un obstacle perdurait : l’absence de cohérence graphique. Entre logos déformés, typographies génériques ou palettes de couleurs imprécises, le résultat nécessitait souvent une reprise manuelle. Canva entend corriger cela dès maintenant.

ChatGPT X Canva : une combinaison naturelle

Avec ses capacités de design directement dans ChatGPT, Canva rend la création graphique bien plus fluide. Une fois l’identité visuelle enregistrée dans la plateforme, elle devient active dans les outils d’IA. Cela signifie qu’un simple prompt textuel peut donner naissance à un visuel fidèle à l’image de marque d’une entreprise.

Ce rapprochement entre les deux géants marque un tournant. Il permet à toute équipe marketing, commerciale ou RH de générer rapidement des supports aux couleurs de leur entreprise. Cela va du pitch decks aux posts réseaux sociaux et brochures… Le tout est aligné avec la charte graphique définie.

Un positionnement renforcé dans l’écosystème IA

Avec cette nouvelle étape, Canva confirme son ambition : devenir l’interface graphique par défaut des environnements assistés par l’IA. Déjà parmi les sites les plus utilisés via les assistants intelligents, la plateforme tire parti de son propre moteur de design. Elle comprend les codes visuels propres à chaque marque (police, logo, couleurs) et les applique sans erreur ni approximation.

« Une conversation textuelle se transforme en visuel fidèle à la marque », souligne Anwar Haneef, directeur chez Canva. Pour les entreprises, le gain de temps est considérable. Et surtout, cela réduit les écarts entre intention créative et rendu final.

Des usages concrets pour les pros du B2B

Wendy Forsythe, directrice marketing chez eXp Realty, confirme : « Nos agents créent un visuel impactant dès le premier prompt, ce qui leur permet de se concentrer sur la relation client. » Plus besoin de naviguer entre plusieurs outils ou de corriger des visuels erronés : tout passe par un connecteur intégré, déjà disponible via canva.com/ai.

Les fonctionnalités proposées vont au-delà du simple design. Aperçu en direct, personnalisation automatique, collaboration en temps réel… L’environnement devient intelligent, interactif, et surtout fidèle à l’image de marque.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.





