Le CRM AI-first devient réalité chez Splio

Splio dévoile son CRM AI-first propulsé par Tinyclues AI et fait de la prédiction le nouveau socle de la relation client.

Splio ouvre une nouvelle page de son histoire avec un CRM AI-first propulsé par Tinyclues AI. L’éditeur français veut faire de la prédiction le socle de la relation client et préparer les marques à l’essor des agents conversationnels. Déjà, 30 % de son chiffre d’affaires récurrent provient de ses offres IA, avec un cap fixé à 50 % d’ici 2027.

La prédiction comme colonne vertébrale du CRM

Depuis l’acquisition de Tinyclues en 2023, Splio a accéléré son virage vers l’intelligence artificielle. L’outil, d’abord centré sur la performance prédictive, s’est enrichi de briques génératives et agentiques. Désormais intégré au cœur de la plateforme, il irrigue l’ensemble des modules, du marketing automation aux programmes de fidélité.

Pour Antoine Scialom, co-CEO de Splio, le mouvement était inévitable. « Nous avons vite perçu la valeur de l’IA prédictive dans le CRM. Aujourd’hui, elle devient indispensable pour piloter au rythme des transformations technologiques. »

Dans les faits, Tinyclues AI ne se limite plus à la création d’audiences à partir d’un catalogue produit. Le moteur part des intentions individuelles pour déterminer le message, le produit ou la récompense les plus pertinents. Puisque les échanges se multiplient via email, SMS, RCS ou WhatsApp, cette capacité d’anticipation change la donne.

Le CRM, futur centre de gravité des agents IA

L’essor de plateformes comme OpenAI, Google ou Anthropic transforme déjà la navigation en conversation. Côté commerce, les agents intelligents accompagnent l’utilisateur jusqu’à la réservation ou l’achat.

Dans ce paysage, Splio parie sur un CRM capable de servir de référence aux futurs agents de marque. La personnalisation ne repose plus sur des règles figées, mais sur une intelligence capable de hiérarchiser et d’orchestrer en temps réel. Des entreprises comme Air France, Fnac Darty, SNCF Connect, Samsung ou Maisons du Monde utilisent déjà Tinyclues AI au quotidien.

Ask My CRM, copilote marketing nouvelle génération

Autre nouveauté, Splio présente Ask My CRM, un agent intelligent connecté en temps réel aux données de chaque marque. L’outil ne se contente pas d’exécuter des requêtes : il interprète les indicateurs, détecte des signaux faibles et génère des livrables prêts à l’emploi.

Chez Mademoiselle bio, les premiers résultats sont significatifs. « Les audiences prédictives nous ont permis de multiplier en moyenne notre taux de conversion par trois », souligne Cédric Gourgeon, directeur e-commerce. L’analyse fine des campagnes a aussi révélé que 90 % du chiffre d’affaires provenait de 28 % de la base clients. Cela ouvre la voie à une priorisation plus précise.

Avec ce CRM AI-first, Splio replace la donnée client au centre du pilotage marketing. Il fait du CRM l’interface privilégiée d’une relation devenue conversationnelle.

