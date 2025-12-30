Cyberattaque Mondial Relay : urgence ! Vos données volées par les hackers

C’est le genre de cadeau dont on se serait bien passé pour les fêtes de fin d’année. Alors que des millions de Français attendaient leurs derniers colis de Noël ou s’apprêtaient à renvoyer des cadeaux. Le géant de la livraison Mondial Relay a confirmé avoir été la cible d’une cyberattaque de grande ampleur. Les hackers auraient réussi à s’emparer d’une véritable montagne de données.

Que s’est-il passé exactement ?

L’intrusion a été détectée entre le 21 et le 23 décembre 2025. Des pirates informatiques, ont réussi à forcer les défenses d’une plateforme en ligne utilisée par Mondial Relay. Une situation qui a entraîné une forte perturbation sur la gestion des colis.

Le timing n’est évidemment pas dû au hasard. En pleine période de rush pour les transporteurs. Les systèmes sont sollicités au maximum et la vigilance des utilisateurs est souvent émoussée par l’impatience de recevoir leurs commandes. Les hackers ont profité de cette fenêtre pour s’introduire dans les serveurs et exfiltrer une quantité massive d’informations personnelles.

Quelles sont les données dans la nature ?

Si vous avez un compte Mondial Relay ou si vous avez simplement fait transiter un colis par leur réseau récemment. Vous êtes potentiellement concerné. Selon les premiers éléments communiqués, les données compromises incluent vos noms et prénoms, vos adresses e-mail et vos numéros de téléphone. Les pirates ont aussi dérobé les adresses postales et les détails sur les envois (numéros de colis, statuts de livraison).

Mondial Relay assure qu’aucune donnée bancaire, aucun mot de passe, ni aucune information de paiement n’ont été dérobés. Les pirates n’ont donc pas un accès direct à votre compte en banque. Par contre, ils possèdent désormais un kit complet pour vous nuire autrement.

Pourquoi est-ce dangereux pour vous ?

On pourrait se dire : « Ce n’est que mon adresse et mon mail, ce n’est pas grave. » C’est une erreur. Ces informations sont de l’or pur pour les cybercriminels spécialisés dans le phishing. Avec votre numéro de colis et votre nom, un hacker peut vous envoyer un SMS ou un e-mail ultra-réaliste. Il peut à titre d’exemple vous demander de confirmer une adresse de livraison pour un colis en attente. Puisque vous attendez probablement un paquet, le piège se referme avec une efficacité redoutable. C’est le début de l’usurpation d’identité ou de l’escroquerie bancaire.

Les réflexes d’urgence à adopter

Face à cette fuite, vous ne devez pas rester passif. Si vous recevez un message concernant un colis, ne cliquez sur aucun lien. Rendez-vous directement sur le site officiel de l’enseigne où vous avez acheté votre produit pour vérifier le statut.

Surveillez aussi vos comptes même si les données bancaires n’ont pas été volées. Soyez attentif à tout mouvement suspect. Une tentative d’escroquerie commence souvent par une prise de contact banale suite à une fuite de données.

Si vous utilisez le même mot de passe pour Mondial Relay et d’autres services. Profitez de cette alerte pour renforcer la sécurité de vos comptes importants. Activez la double authentification (2FA) pour vous protéger.

Un climat de cyber-insécurité généralisé

Cette attaque contre Mondial Relay intervient presque simultanément avec d’autres incidents touchant des acteurs comme La Poste. Ces événements nous rappellent une réalité brutale. Dans notre monde hyper-connecté, nos données sont des cibles permanentes.

Mondial Relay a déposé plainte et notifié la CNIL, mais le mal est fait. La balle est désormais dans votre camp. Restez vigilant, ne cédez pas à l’urgence des messages alarmistes. Rappelez-vous qu’un transporteur ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par SMS pour débloquer un colis.

