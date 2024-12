Vous attendez un colis ? Attention à ces faux sites Mondial Relay et Chronopost !

Restez vigilant ! Des messages frauduleux indiquant que des colis sont bloqués via Mondial Relay ou Chronopost piègent de nombreuses personnes. Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter le piège.

Avec l’explosion des achats en ligne avant les fêtes, les escroqueries à la livraison se multiplient en France. Des cybercriminels exploitent l’identité de Mondial Relay et Chronopost pour voler vos données personnelles. Leurs tactiques incluent de faux sites et des messages frauduleux qui piègent les utilisateurs. Découvrez comment identifier ces arnaques et protéger vos informations sensibles.

Une prolifération inquiétante de faux sites

Depuis début décembre, les experts en cybersécurité ont identifié une multiplication des sites frauduleux imitant Mondial Relay et Chronopost.

Damien Bancal, chercheur du blog Zataz, a récemment signalé des URL comme ma-livraison-mondialrelay[.]fr et suivi-mondialrelay[.]fr. Ces sites malveillants reproduisent à l’identique le design officiel, rendant leur détection difficile.

Ces escroqueries ne se limitent pas à Mondial Relay. Chronopost est également visé avec des adresses telles que chronopost-deliveryerr-repro[.]fr.

Les victimes reçoivent des SMS ou des emails contenant ces liens, souvent accompagnés d’un message urgent pour inciter à cliquer rapidement. Cette méthode, appelée phishing, exploite la confiance des utilisateurs envers ces grandes marques de livraison.

⚠️ En 8 jours, sur la zone .fr, pas moins de 20 noms de domaine frauduleux visant @mondialrelay.



Noël approche, le colis va connaître un pic d'activité : plus que jamais, restons vigilants. pic.twitter.com/nkNCA0J92h — Mikołajek (@_mikolajek_) December 1, 2024

Les méthodes des cybercriminels pour piéger les utilisateurs

L’une des tactiques les plus courantes consiste à exiger un paiement immédiat pour finaliser une livraison. Un message prétend que des frais de douane ou de reprogrammation sont nécessaires.

Par peur de perdre leur colis, les victimes fournissent leurs coordonnées bancaires sans réfléchir. Une fois ces données récupérées, les cybercriminels peuvent les utiliser pour effectuer des transactions frauduleuses.

Une autre méthode courante repose sur le colis trop grand. Par exemple, un SMS prétend que votre colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Afin de le récupérer, il faudrait reprogrammer la livraison pour quelques euros.

Or, dès que vous cliquez sur le lien, vous êtes dirigé vers une page malveillante, conçue pour voler vos données bancaires.

Depuis que ces escroqueries se perfectionnent, leur efficacité ne cesse d’augmenter. Par rapport à leurs débuts, ces attaques sont désormais si bien orchestrées qu’il devient difficile de les distinguer des communications légitimes.

Attention à cette arnaque aux colis ( suite à des commandes sur le net)

Je l'ai reçu déjà 2 fois⚠️⚠️ la même chose avec Chronopost !!!!⚠️⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/qjgebUFX5l December 13, 2024

La mise en garde officielle de Mondial Relay et Chronopost

Face à cette vague croissante d’arnaques, Mondial Relay appelle à la vigilance. La société affirme catégoriquement qu’elle « ne vous demandera jamais de télécharger un fichier, d’effectuer un virement bancaire ou de payer des frais additionnels ».

Par contre, toutes leurs communications officielles proviennent exclusivement d’adresses comme noreply@mondialrelay.fr ou noreply@mondialrelay.com. Toute autre adresse, telle que @gmail.com, doit immédiatement éveiller vos soupçons.

De même, Chronopost a également renforcé ses messages de prévention pour limiter les dégâts. Certes, les fêtes de fin d’année intensifient la fréquence de ces attaques, mais ces fraudes ne se limitent pas à décembre. En mai dernier déjà, des campagnes similaires avaient fait des ravages en France.

Afin de vous protéger, quelques réflexes simples peuvent faire toute la différence. Je vous conseille de ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS ou email sans vérifier son origine. D’ailleurs, préférez accéder aux sites officiels en tapant leur adresse directement dans votre navigateur.

Enfin, si vous avez le moindre doute, contactez les services clients officiels pour confirmer la légitimité du message.

Avez-vous déjà reçu un message douteux au sujet d’un colis ? Si oui, partagez vos expériences et conseils dans les commentaires pour lutter contre ces arnaques !

