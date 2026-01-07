Sécurité, IA, contrats : le cap 2026 selon Docusign

L’IA agentique transforme la gestion des contrats en 2026. L’identité numérique devient un pilier de la confiance face aux fraudes.

L’automatisation contractuelle, l’émergence de plateformes intelligentes et la fiabilité numérique seront au cœur des transformations à venir, selon les prédictions 2026 de Docusign. Les entreprises doivent s’adapter à cette nouvelle ère dans laquelle l’IA gagne en autonomie et la confiance numérique devient centrale.

L’autonomie croissante des agents IA dans les workflows

En 2026, l’intelligence artificielle passe un cap décisif avec l’essor des agents autonomes, capables de gérer des tâches complexes sans supervision constante. Docusign mise sur cette IA agentique pour révolutionner les workflows contractuels. Finies les chaînes manuelles fastidieuses : des agents intelligents pourront rédiger des clauses standards, identifier les circuits de validation, relancer les parties prenantes, voire anticiper certaines décisions.

Cependant, cette autonomie ne signifie pas absence de contrôle. Pour garantir conformité et réputation, les plateformes doivent intégrer des garde-fous robustes : gouvernance, vérifications d’identité, et auditabilité. L’humain conserve la main sur les décisions finales, l’IA servant d’accélérateur, jamais de remplaçant.

Le SaaS devient moteur de performance intelligente

Le modèle SaaS n’est plus ce qu’il était. Loin des simples outils en ligne, les logiciels deviennent des plateformes intelligentes, interconnectées et pilotées par l’IA. La performance se mesure désormais à la précision contextuelle de l’IA embarquée, à sa capacité d’analyse, et à la réactivité des systèmes de retour.

Docusign anticipe une évolution dans laquelle les entreprises ne recherchent plus des logiciels mais des résultats. L’IA n’est plus une fonction annexe : elle devient le cœur du service. Cette mutation transforme le SaaS en un véritable levier de croissance pour les organisations, en orchestrant les tâches plutôt qu’en les accompagnant.

L’identité numérique, clef de voûte de la confiance

Face à la montée en puissance des fraudes, des deepfakes et des contenus falsifiés, la vérification d’identité devient une exigence prioritaire. Docusign alerte : en 2026, chaque action numérique devra être liée à une identité vérifiée. Signatures qualifiées, IA appliquée aux accords, et portefeuilles d’identité européens (EUDI Wallet) seront au cœur de cette stratégie.

En France, l’entrée en vigueur d’eIDAS 2 impose aux entreprises une adaptation rapide. Bien maîtrée, l’identité numérique permet un onboarding plus fluide, une réduction des coûts administratifs et un avantage concurrentiel. Mal intégrée, elle expose à des risques de conformité et de sécurité accrus. « La confiance est le socle de la transformation numérique », souligne Stéphane Barberet, DG EMEA chez Docusign. « Elle ne peut reposer que sur une combinaison rigoureuse entre technologie, sécurité et expérience utilisateur. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

