La France va interdire les smartphones dans les écoles et cette décision fait déjà polémique

Dès septembre 2025, la France interdira les smartphones dans les écoles. Les élèves doivent les ranger dans des casiers ou des pochettes scellées.

Le gouvernement français prévoit une pause numérique dans les établissements scolaires. Cette nouvelle règle vise à limiter les distractions, mais répond aussi aux inquiétudes concernant l’impact des écrans. Les restrictions concernent d’abord les écoles primaires, puis s’étendent aux collèges.

La France veut bannir les smartphones des écoles

L’idée n’est pas nouvelle. La lutte contre la dépendance numérique est un combat acharné auquel de nombreux pays sont confrontés.

Depuis 2018, la France interdit l’utilisation des smartphones pendant les heures d’école. Le Royaume-Uni applique des restrictions similaires et les États-Unis envisagent des mesures comparables.

En effet, les smartphones, sources de distractions, altèrent l’assiduité des élèves. En moyenne, ils passent cinq heures par jour devant un écran, contre seulement trois heures par semaine à lire. Même les lecteurs assidus consultent souvent leur téléphone en parallèle.

Dans les écoles en France, les élèves doivent garder leur smartphone éteint et rangé dans leur sac. Contre toute attente, cette règle a favorisé les interactions sociales au sein des établissements.

Plus important encore, elle a contribué à réduire le harcèlement, un progrès largement soutenu par les parents.

Malgré cela, certains élèves bravent l’interdiction et consultent leur téléphone en cachette, notamment dans les toilettes.

Une pause numérique généralisée dans l’Hexagone

Le gouvernement français veut franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la dépendance aux écrans. La ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, a annoncé une généralisation de l’interdiction des smartphones dans toutes les écoles de France.

Outre la réussite scolaire, il est aussi question de bien-être. Ces inquiétudes s’appuient sur des études récentes et un rapport commandé en 2024 par Emmanuel Macron, rédigé par des experts.

Ce document prescrit des mesures strictes. A savoir l’interdiction des smartphones à l’école pour les moins de 13 ans et une restriction d’accès aux réseaux sociaux avant 18 ans.

Un programme pilote a déjà testé cette approche avec succès, selon les autorités. Pendant six mois, plus de 50 000 élèves dans 180 collèges ont déposé leurs smartphones à l’entrée de l’établissement. Les appareils sont scellés dans des casiers ou des pochettes et ne sont récupérables qu’en fin de journée.

Le gouvernement précise que chaque école est libre d’adopter le système de son choix pour appliquer cette mesure. Les coûts, estimés à environ 3 000 euros par établissement, restent raisonnables.

