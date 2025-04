Le CEO de GitHub vous prévient : apprenez vite à coder !

Le CEO de GitHub affirme que savoir coder est devenu aussi essentiel que savoir lire ou écrire. Et avec l’aide de l’IA, cette compétence est plus accessible que jamais. Pas besoin d’être un expert pour s’y mettre, juste d’avoir envie d’apprendre.

Je vois passer pas mal de débats sur le futur du travail, l’automatisation, et ce que va changer l’IA dans nos vies. Mais pendant que certains hésitent, Thomas Dohmke, le CEO de GitHub, lui, atteste que savoir coder, c’est la compétence à avoir.

Dans une interview récente, il a partagé son point de vue. Selon lui, tout le monde devrait apprendre à coder, comme on apprend les maths ou la géo. Ce n’est pas réservé aux geeks en hoodie ou aux pros de la Silicon Valley. Avec l’aide de l’IA, on peut aujourd’hui créer des trucs impressionnants avec très peu de connaissances techniques.

Pourquoi apprendre à coder (maintenant) n’est plus une option ?

Alors, Thomas Dohmke, le CEO de GitHub, vient de balancer un message clair et net à tous ceux qui hésitent encore à apprendre à coder. Foncez ! Et surtout, commencez le plus tôt possible.

Pour Dohmke, apprendre à coder devrait être aussi basique que d’apprendre à lire ou compter. « Chaque enfant devrait apprendre à coder », dit-il. Et je suis totalement d’accord avec lui. Il trouve même que si le code n’est pas encore au programme scolaire, c’est juste parce qu’on a mis trop de temps à réaliser à quel point c’est une compétence de base.

Ce qui rend son message encore plus puissant, c’est le contexte actuel. L’arrivée des outils comme Copilot ou ChatGPT a complètement transformé le développement logiciel. Aujourd’hui, nous n’avons plus besoin d’être un professionnel pour créer un petit jeu en Python ou une page web. Juste, une bonne idée, une bonne invite, et votre code prend vie.

Moins de devs, plus de projets fous

Par ailleurs, selon le PDG de GitHub on est à un moment « incroyablement excitant » de l’ingénierie logicielle. Grâce à l’IA, même des micro-équipes (comme 5 développeurs, voire 1 seul) peuvent lancer des projets qui valent des millions. C’est ce qu’on commence à voir chez certaines startups.

Garry Tan de Y Combinator parle également d’un nouveau mode de travail qu’il appelle le « vibe coding ». Quelques ingénieurs peuvent maintenant faire les tâches de 50 ou 100 personnes d’il y a dix ans. Alors oui, certains craignent que ça tue des emplois, mais Dohmke est optimiste. Les développeurs ont toujours su tirer parti de ces révolutions pour créer de nouvelles choses.

Son dernier conseil, c’est de « rester curieux, apprendre sans cesse, lire des blogs, tester, explorer… ». C’est ce qui fait toute la différence. Même lui, codeur depuis les années 90, continue ainsi d’apprendre tout le temps.

Alors voilà. Si vous hésitez encore, c’est le moment d’apprendre à coder. Et n’oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires.

