Les 7 meilleures newsletters RevOps à lire absolument pour aligner votre croissance

Dans la fonction Revenue Operations (RevOps), l’information est à la fois votre meilleur allié et votre plus grand ennemi. La veille doit couvrir la technologie, l’alignement des équipes, les métriques financières et les processus complexes.

Pour filtrer le bruit, nous avons compilé un classement des meilleures newsletters qui fournissent les insights les plus précis pour optimiser le cycle de revenus. Nous vous présentons nos favorites, en commençant par celle qui est devenue notre outil de référence.

RevOps Radar : la newsletter pour un alignement parfait

Nous plaçons d’emblée RevOps Radar en tête de notre classement. Conçue pour être l’outil de veille le plus efficace, cette publication hebdomadaire se concentre sur la synthèse et l’applicabilité des informations. Elle ne se contente pas de relayer les actualités, elle les analyse sous l’angle de la Revenue Operations pour vous donner une longueur d’avance sur l’alignement et la technologie.

Ce qui la distingue ? Sa structure en quatre piliers (Actus, Data & Benchmarks , Discussion ave un Pro, Minute Tech) garantit que tous les aspects de la fonction RevOps sont couverts en une seule lecture rapide. Elle est idéale pour transformer l’information en action immédiate.

RevOps Impact Newsletter pour les métriques de performance

Éditée par Jeff Ignacio, un leader reconnu du RevOps, cette newsletter est un incontournable pour ceux qui placent la performance et les metrics au centre de leurs préoccupations. Elle est souvent axée sur des thèmes stratégiques comme la conception de rôles, l’évaluation des outils de données B2B et l’amélioration de la prévisibilité.

Ce qui la distingue ? Son approche très pratique et son accent mis sur la façon de construire des capacités de RevOps durables et mesurables.

Revenue Operations Alliance : la newsletter de l’alliance stratégique

Provenant de la communauté Revenue Operations Alliance (ROA), cette publication mensuelle est riche en rapports de recherche, études de cas et cadres stratégiques. Elle est moins axée sur la micro-actualité que sur les grandes lignes directrices pour construire un moteur de revenus scalable.

Ce qui la distingue : Elle est parfaite pour la validation de concepts et pour se tenir au courant des grandes tendances en matière de formation et de frameworks RevOps.

RevOps Co-op : l’hedbo communautaire

Cette newsletter, souvent recommandée par les professionnels, est l’émanation d’une communauté active. Elle offre un contenu varié et très ancré dans le quotidien opérationnel, tirant parti de l’expérience collective de ses milliers de membres.

Ce qui la distingue ? Son côté « terrain » et ses discussions autour de l’implémentation des outils et des problèmes pratiques rencontrés par les opérateurs.

RevOps Letter : un focus sur les Sales Op

Cette publication se spécialise dans l’intersection entre le RevOps et les Sales Operations. Elle fournit des conseils et des données sur le cycle de vente, le forecasting et l’efficacité des équipes commerciales.

Ce qui la distingue ? Son contenu est souvent data-driven et très exploitable pour l’amélioration des processus de vente.

RevOps Bulletin : la newsletter pour le Marketing et le MarTech

Cette publication se concentre sur l’intersection entre le RevOps et le Marketing Operations (MarTech). Elle aborde l’intégration des outils, l’optimisation des campagnes et les playbooks techniques (HubSpot, Marketo, Salesforce).

Ce qui la distingue ? Elle est essentielle pour le côté « Opérations Marketing » du RevOps, souvent négligé, et donne des astuces concrètes pour le stack MarTech.

RevOps Roundup, une autre newsletter hebdo

Cette publication propose une curation mensuelle des meilleurs contenus RevOps trouvés sur le web. Si vous cherchez un bilan ponctuel plutôt qu’une veille quotidienne, c’est l’outil qu’il vous faut.

Ce qui la distingue ? Elle permet de s’assurer que vous n’avez manqué aucune ressource majeure (vidéos, guides, interviews) en fin de mois.

Si toutes ces newsletters offrent une valeur certaine, nous pensons vraiment que RevOps Radar est le meilleur point de départ pour une lecture stratégique complète, sans surcharger votre quotidien.

