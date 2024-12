Comment créer une newsletter à fort taux de conversion

Les recherches montrent que 81 % des spécialistes du marketing B2B utilisent les newsletters électroniques comme outil de marketing de contenu de référence. Ce chiffre n’est pas negligible: il prouve que les newsletters sont la pierre angulaire de l’engagement et de la fidélisation des prospects.

Mais créer une newsletter à fort taux de conversion ne consiste pas seulement à insérer du texte et quelques images dans un e-mail. Il s’agit de créer quelque chose de si bon que vos lecteurs auront hâte de cliquer et peut-être même d’attendre avec impatience le prochain e-mail.

Sans plus tarder, voici quelques conseils qui vous aideront à créer une newsletter à fort taux de conversion:

Faites du bien aux yeux avec un modèle visuellement attrayant

Votre newsletter est un peu comme une vitrine. Vous voulez que les gens s’arrêtent et regardent, pas qu’ils s’en aillent.

Trop d’éléments tape-à-l’œil ? Vos lecteurs pourraient avoir l’impression d’être dans une fête foraine, et non dans une boîte de réception.

Visez donc une mise en page qui met en valeur votre contenu sans voler la vedette. Il doit s’agir d’un modèle propre et

organisé qui correspond à l’ambiance de votre marque.

Attirez l’attention avec une ligne d’objet attrayante

L’objet de votre message est votre argumentaire. Faites-le court, percutant et impossible à ignorer.

La curiosité et l’urgence font ici des merveilles. Par exemple, au lieu de « Newsletter mensuelle n° 5 », essayez

“ 5 secrets pour doubler vos ventes ce mois-ci. “

Des points bonus si vous pouvez y ajouter un peu d’humour ou d’intrigue.

Gardez la classe avec vos polices et vos couleurs

Les polices et les couleurs peuvent faire la différence dans votre newsletter. Personne n’a envie de lire du Comic Sans en vert fluo.

Il est donc préférable d’utiliser des polices professionnelles et lisibles ainsi qu’une palette de couleurs qui complète votre marque.

La bonne combinaison de polices et de couleurs donne le ton à votre message et rend votre newsletter visuellement attrayante et facile à lire.

Personnalisez vos e-mails avec des messages électroniques personnalisés

Les e-mails génériques sont comme les spams: ils sont ignorés. En fait, des rapports révèlent que 72 % des consommateurs n’interagissent qu’avec les messages marketing adaptés à leurs centres d’intérêt.

Alors, comment personnaliser vos newsletters? Vous pouvez utiliser le nom de votre lecteur, faire référence à des achats antérieurs ou même mentionner sa localisation (pas de manière effrayante).

La personnalisation de vos messages montre que vous vous souciez de lui, et cela fait toute la différence.

Montrez que vous êtes légitime en ajoutant une preuve sociale

Selon une étude, près de 83 % des consommateurs font davantage confiance aux recommandations qu’aux publicités de marque. Cela met en évidence le pouvoir du bouche-à-oreille et de la preuve sociale pour instaurer la confiance et influencer les décisions d’achat.

Par conséquent, vous devez inclure des témoignages d’autres abonnés et clients satisfaits. Cela contribuera à renforcer votre crédibilité et aidera les lecteurs sceptiques à se sentir en confiance pour rester sur votre site ou cliquer sur ce lien.

Concluez l’affaire avec un CTA convaincant

Un CTA (appel à l’action) convaincant est l’élément déclencheur qui transforme un lecteur occasionnel en client engagé. L’objectif est simple : leur donner une raison d’agir maintenant, pas plus tard !

Au lieu d’expressions vagues comme « cliquez ici », essayez plutôt quelque chose de plein d’action comme « Réclamez votre remise de 20 % maintenant ! » ou « Débloquez votre offre exclusive ! »

Assurez-vous que votre CTA se démarque par un texte en gras, un bouton trop tentant pour être ignoré ou un ton urgent qui leur donne l’impression de rater quelque chose.

Et voilà ! En combinant les éléments ci-dessus avec votre style unique, vos lecteurs attendront avec impatience votre prochain e-mail. Et qui sait ? Peut-être qu’ils répondront même en vous faisant un compliment ou deux !

N’oubliez pas qu’une bonne newsletter est comme une bonne conversation : engageante, utile et jamais trop insistante. Alors, allez-y, mettez en œuvre les conseils ci-dessus et regardez vos conversions grimper en flèche.

